Оливье Лапидус: Я был прав, когда первым запустил сайт по пошиву одежды

Француз Оливье Лапидус, сын модельера Теда Лапидуса, известен всему миру как гениальный дизайнер, разработчик инновационных технологий и человек, умеющий увидеть тренды будущего. Одна из его первых коллекций произвела настоящий фурор. Куртка по его дизайну в любых условиях могла принимать температуру тела своего хозяина, а в его парку был вмонтирован миниатюрный компьютер, управлявший всеми видами мобильной связи, включая даже факс.

Лапидус-младший придумал вводить в волокна тканей микрокапсулы с духами, заставив само платье стать источником ароматов. Он придумал уникальную технологию: размалывал жемчуг в порошок, который распылял по платью. Во время демонстрации изделие искрило и переливалось так, что затмевало своим блеском все вокруг. Оливье много лет работал над одеждой без использования ниток и даже изобрёл машину для склеивания тканей.

Оливье – президент Профессиональной ассоциации дизайнеров высокой моды, вице-президентами которой состоят Пьер Бальмен и Франсуа Лесаж. Он одним из первых доказал, что обучение, примерки и демонстрация моды могут с успехом проходить в онлайн. А ведь никто в это его новаторство не верил, пока не началась пандемия.

– В 2016 году – говорит Оливье, – я запустил собственный интернет-сайт по пошиву одежды, и один человек, связанный с французской администрацией высокой моды, сказал мне, что никогда шитьё не будет «онлайн», потому что человеческий контакт имеет решающее значение. Современные реалии наглядно доказали, что он круто ошибался.

Затем я представил свои электронные показы в интернете: вчерашний театр моды стал завтрашним интернет-кинотеатром. Большинство специалистов перешли в область удалённой работы и появился «Zoom look» – приложение для видеоконференций. С каждым годом я всё больше убеждаюсь, что именно благодаря интернет-технологиям у моды большие перспективы.

Совсем недавно Оливье Лапидус потряс общественность новым открытием. Совместно с промышленником Фредериком Гранотье на основе светодиодной технологии они разработали маску красоты – OVE. Не так давно прошла её презентация в Париже.

– Я погрузился в светодиодную технологию, – рассказывает Лапидус, – вооружившись идеей создать новый продукт. Тело состоит из живых клеток, которые постоянно поглощают и возвращают свет. Таким образом, воздействие света является необходимостью для любого живого существа. Светодиодная фотобиомодуляция относится к методу, использующему холодный свет без риска ожога для стимуляции и регенерации клеток.

По словам разработчиков этой маски, светодиоды излучают «холодный» свет во всех цветах радуги. Кожа, как и все наши органы, улавливает эту световую энергию: это фотобиомодуляция. Особенный свет – красный! Он изучается более тридцати лет, и действует как «крем света», как эликсир молодости. От воздействия маски подтягивается овал и коже возвращается прежняя упругость.

Особые отношения завязались у модельера с нашей страной. До пандемии Лапидус регулярно прилетал в Россию.

– Меня всегда хорошо принимала российская публика, – делится воспоминаниями кутюрье. – Помню, что мои коллекции высокой моды получали хорошие отзывы от российской прессы, которая всегда оставалась открытой для свежих идей и инноваций в моде.

До пандемии известный кутюрье прочитал несколько лекций и провёл мастер-класс о том, как старые технологии с учётом времени и перемен, могут неожиданно выйти в авангард высоких технологий. Яркий тому пример: стекловолокно с углеродной нитью – инновация, заменившая в дальнейшем шёлковую пряжу.

После визита и неординарных показов, вызвавших огромный резонанс у московской публики у известного кутюрье, появились русские клиентки. По его утверждению, они очень элегантны и верны его творчеству.

Справка

Свою карьеру Оливье Лапидус начал, повздорив с отцом.

Оливье Лапидус – сын известного модельера Теда Лапидуса, который был сыном простого портного Роберта Лапидуса, эмигрировавшего во время революции из Литвы во Францию. В этой стране Роберт Лапидус весьма преуспел. Он поселился с семьёй в Париже, в квартале мануфактурщиков Сантье и всю оставшуюся жизнь шил добротную и качественную одежду, угождая буржуазным модникам, тем самым прокладывая дорогу семейной династии в модный мир.

По его стопам и пошёл сын Тед, в 1949 году его взял к себе на работу сам Кристиан Диор, благодаря чему Тед стал членом Парижского синдиката Высокой моды. Разбогатев и создав себе имя, он вложил свои капиталы в торговый дом Ted Lapidus и стал популярным в среде эстрадной и киношной богемы. Среди его клиентов были актёры Ален Делон, Брижит Бардо, Фрэнк Синатра, Шарль Азнавур.

Тед обшивал аристократов, магнатов, жён президентов, помимо этого создавал коллекции prêt-à-porter, которые в итоге привели к массовому производству одежды по дизайну Лапидуса. Жена Теда Лапидуса и мама известного дизайнера Оливье – актриса, дефилировавшая в нарядах Кристиана Диора, тётя – Розетт Торрент-Метт – открыла собственный Дом моды Torrent.

Именно Тед Лапидус стал основателем нового стиля «унисекс». Бренд «Тед Лапидус» в нашей стране узнали благодаря парфюму, пахнущему свежестью леса в сочетании с пряностями и фруктами. За модными французскими духами выстраивались длинные очереди, получить заветный флакончик было сокровенной мечтой любой советской женщины. Затем в продаже появились часы, очки и другие модные аксессуары. Поэтому и сегодня фамилия Лапидус в России на слуху.

Молодой Оливье в свою очередь сделал много потрясающих открытий в области моды и красоты.

Но поначалу из-за противоречивого и бурного темперамента он повздорил с отцом и лишился родительских денег. Так отец хотел наказать строптивого юнца. Будущий кутюрье проявил характер: продемонстрировал, что сам способен заработать себе на жизнь. Он брался за любую работу, только чтобы оплатить учёбу в Chambre Syndicale des Couturiers de Mode («Профсоюзная палата кутюрье и создателей моды»).

Закончив учёбу, отправился на стажировку в Японию. В стране восходящего солнца попал в престижный рейтинг лучших молодых дизайнеров. Затем вернулся обратно в Париж и был назначен креативным директором в Balmain Homme. А когда в 2008 году Лапидус-старший умер, его талантливый сын продолжил семейное дело.