Анна Калашникова объездила чуть ли не весь белый свет – она частый гость международных фестивалей, да и модельный бизнес, помимо заработка, давал возможность путешествовать. Как оказалось, на Мальдивах Калашникова до этого лета не была – оказаться на одном из самых дорогих курортов было её мечтой.

– Эту поездку мне подарила подруга на мой День Рождения 13 июня, – говорит Анна. – Мы были на Velassaru Maldives – это элитные бунгало и виллы с ресторанами, СПА и круизами. Наконец, моя мечта осуществилась.

– Сколько стоило такое путешествие?

– Миллион рублей на нас двоих с подругой, в эту цену входили билеты и пребывание в отеле.

Несмотря на райский отдых, последний день на Мальдивах запомнился Анне не очень приятными впечатлениями.

– Потеряла жёлтые шлепки Hermes (50-60 тыс. руб. – Прим. Sobesednik.ru), этот цвет тяжело найти. На следующий день у нас был вылет, поэтому я прошерстила весь остров, обратилась на ресепшен. Шлепки так и не нашли. Утром я продолжила поиски, но также, безрезультатно.

Примечательно, что по приезду я потеряла ещё одни шлепки, только бренда Dior. С этими мне повезло, я нашла их на берегу. Поэтому с жёлтыми я была в полной уверенности, что найду их там же, но не нашла. Очень неприятное окончание отпуска.