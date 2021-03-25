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Миллион на двоих – Калашникова рассказала о путешествии на Мальдивы

Певица, телеведущая и блогер Анна Калашникова рассказала Sobesednik.ru, кто помог сбыться её мечте, и вспомнила роман, который произошёл на Лазурном берегу

Фото: Instagram

Анна Калашникова объездила чуть ли не весь белый свет – она частый гость международных фестивалей, да и модельный бизнес, помимо заработка, давал возможность путешествовать. Как оказалось, на Мальдивах Калашникова до этого лета не была – оказаться на одном из самых дорогих курортов было её мечтой.

– Эту поездку мне подарила подруга на мой День Рождения 13 июня, – говорит Анна. – Мы были на Velassaru Maldives – это элитные бунгало и виллы с ресторанами, СПА и круизами. Наконец, моя мечта осуществилась.

– Сколько стоило такое путешествие?

– Миллион рублей на нас двоих с подругой, в эту цену входили билеты и пребывание в отеле.

Несмотря на райский отдых, последний день на Мальдивах запомнился Анне не очень приятными впечатлениями.

– Потеряла жёлтые шлепки Hermes (50-60 тыс. руб. – Прим. Sobesednik.ru), этот цвет тяжело найти. На следующий день у нас был вылет, поэтому я прошерстила весь остров, обратилась на ресепшен. Шлепки так и не нашли. Утром я продолжила поиски, но также, безрезультатно.

Примечательно, что по приезду я потеряла ещё одни шлепки, только бренда Dior. С этими мне повезло, я нашла их на берегу. Поэтому с жёлтыми я была в полной уверенности, что найду их там же, но не нашла. Очень неприятное окончание отпуска.

Фото: Instagram
Анна Калашникова на Мальдивах

– Любимые места для отдыха?

– Я люблю пляжный отдых, но, как ни странно, хочу выделить Торонто. Я ездила в Канаду со своим сольным концертом, и впервые была в этом городе. Побывала в деловом районе, посмотрела знаменитый Ниагарский водопад. К тому же именно там я познакомилась с талантливыми ребятами, которые буквально за день помогли мне снять клип.

Если говорить о Канаде, то здесь есть пара минусов: долгий перелёт и не самая простая в получении виза. Конечно же, не могу не отметить любимую Испанию, в которой я даже купила себе квартиру. Испания очень подходит мне: средиземноморский климат, красивая природа, высокий уровень жизни, богатое культурное наследие, система здравоохранения, язык, приветливые жители и их отношение к жизни и работе в целом. Я уже не говорю о том, что в Испании прекрасная экология и отличные продукты. Мне комфортно в этой стране.

– Были ли у вас когда- то курортные романы, вы ведь говорили ранее, что вас везде узнают, знакомятся?

– Прямо романов, которые можно назвать курортными, – не было. Но была одна очень красивая история много лет назад. Я участвовала в конкурсе красоты Miss PACHA на Ибице, это сеть клубов по всему миру. Мы с подругой как-то познакомились с двумя молодыми людьми на мероприятии, которое проходило в рамках конкурса. Один из них оказался владельцем яхты, он пригласил меня и моих подруг покататься по лазурному берегу. Так мы путешествовали целый месяц. Владелец яхты влюбился в меня, у нас впоследствии был роман, какое-то время мы встречались, общались, потом снова улетели… Была любовь, поэтому курортным я этот роман не назову.

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