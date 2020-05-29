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Лежит под капельницей: война с бывшей женой Малькова довела Анастасию Макееву до больницы

Казалось бы, изначально простая и банальная история с классическим любовным треугольником не предвещала ничего особенного

Фото: instagram.com

В начале этого года известная российская модель, певица и актриса Анастасия Макеева представила поклонникам своего нового избранника Романа. Однако из-за этой откровенности знаменитость на какое-то время лишилась спокойствия, поскольку общественности позднее стала известна скрытая часть этой истории любви. К примеру, люди узнали, что ради артистки мужчина ушел от супруги с четырьмя дети. Теперь актрисе приходится вести настоящую войну с бывшей семьей своего новоиспеченного мужа, причем происходит это в публичном пространстве.

Казалось бы, изначально простая и банальная история с классическим любовным треугольником не предвещала ничего особенного. Однако впоследствии она превратилась в самую настоящую драму. Так, Макеева сетует, что из-за регулярных скандалов с бывшей супругой Романа Малькова и травлей со стороны общественности она начала испытывать определенные проблемы со здоровьем. В последние дни артистка все чаще жаловалась на сильное эмоциональное и физическое истощение. А накануне этим словам нашлось реальное подтверждение – актрису экстренно госпитализировали.

К счастью, на данный момент 39-летняя Макеева чувствует себя значительно лучше. Сегодня она даже вышла на связь с поклонниками, опубликовав первые кадры из своей больничной палаты и показав, что лежит под капельницей. Короткое видео для своей странички в социальной сети Instagram Анатасия Макеева сняла в монохромном формате, а на фоне запустила композицию под названием «Стервятники», видимо пытаясь усилить эффект символичности.

Судя по названию выбранной артисткой пенсии, она явно решила обратиться к хейтерам и своей сопернице Светлане Мальковой. Тем более, что бывшая супруга Романа уже сегодня вечером должна появиться в ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В студии программы женщина планирует обнародовать подробности скандальной истории ее противостояния с Макеевой.

Поклонники знаменитости под ее новым постом поспешили выразить ей поддержку, засыпав актрису комплиментами и пожелав ей скорее выздоравливать. «Крепкого здоровья, наша Красавица», «Вы нужны поклонникам и зрителям, выздоравливайте», «Все будет хорошо», – пишут они. Впрочем, не обошлось и без скептиков, считающих, что Макеева сама виновата в сложившейся ситуации, а теперь пытается свалить вину на кого-то другого.

Стоит отметить, что Светлана Малькова уже давно заявляет, что сумела справиться с эмоциями и смириться с изменой бывшего мужа. Однако у нее остались материальные претензии к нему, особенно в том, что касается поддержки их общих четверых детей. По ее словам, Роман Мальков уже несколько месяцев не платит алименты, кроме того, у женщины есть опасения, что бывший супруг может и вовсе отнять у нее детей. 

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