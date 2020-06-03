Известный российский пародист, юморист, шоумен и телеведущий Максим Галкин в минувшие выходные решил поделиться с поклонниками подробным рассказом о семейном походе на рыбалку. Для этого артист опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram большой пост, в котором похвастался успехами своих детей и рассказал об их эмоциях.

«Лизе сразу удалось выловить устрицу, а вот Гарику долго не попадалось ничего», - отметил супруг Пугачевой.

Примечательно, что эта активность, как выяснилось позднее, была организована дочерью Примадонны Кристиной Орбакайте и ее супругом Михаилом Земцовым. Причем, судя по погоде на улице, ролик снимался еще в прошлом месяце, когда погодные условия в столичном регионе были больше похожими на летние. В кадр, к слову, попали не только дети, но еще и Алла Борисовна, а также ее старшая дочь.

В комментариях поклонники довольно быстро устроили бурную дискуссию, обсуждая не только вид Пугачевой и выбранный ею для семейного уик-энда наряд, но и то, насколько сильно изменилась фигура ее дочери-певицы. Так, многие заметили, что если еще несколько недель тому назад Орбайкате публиковала снимки с отдыха в Греции, на которых гордо демонстрировала идеальную фигуру, то уже сейчас в кадре можно заметить, что у знаменитости появился небольшой живот.

На этом фоне появились и слухи о беременности артистки. Впрочем, найти им хоть какое-то подтверждение пока никому не удалось. Да и большинство подписчиков склонны считать, что Галкин просто выбрал не совсем удачный ракурс, с которого она и была снята на видео.