"Иски уже готовы": муж Азизы подает в суд на участников шоу Малахова

Программу Андрея Малахова под названием «Спасите Азизу» не обсуждает только ленивый. Между тем муж звезды Александр Соколов не намерен терпеть оскорбления, прозвучавшие в его адрес и адрес его матери. Азиза призналась нашим корреспондентам, что все те, кто клеветал на шоу, будут наказаны по закону.

- Вчера Александр звонил сводной сестре Алине, - рассказывает Азиза. - Посмотрев программу Малахова у него был душевный порыв поговорить со своим биологическим отцом. Сестра их не соединила. По-видимому, ей запретили общаться телевизионные редактора со всеми вне телевизионных камер. Это очень странно. Потому как Господь дал, может быть, единственный шанс пообщаться отцу с сыном через столько лет непонимания, боли и разочарования. Крайне неприятная ситуация.

Звезда уверяет: терпеть оскорбления ее супруг не собирается. Поэтому уже подготовил иски в суд о защите чести и достоинства на тех, кто попытался опорочить его семью в программе Малахова.

- По поводу оскорбительных высказываний в свой адрес и в адрес его матери Людмилы Геннадьевны мой муж действительно подготовил иски на лица, нарушившие 152-й закон Гражданского кодекса «О защите чести и достоинства», - говорит Азиза. - Также будут поданы иски о клевете (ст. 128. 1 УК РФ уголовного кодекса). Александр говорит, что в Европе подобные выходки наказуемы. Уверен, что и в России тоже. Мой муж около тридцати лет живет в Италии. Уехал из России еще ребенком. Русская душа, воспитание в семье деда-офицера, летчика-испытателя Геннадия Дмитриевича Соколова плюс итальянский менталитет сделали его решительным и бескомпромиссным. Я горжусь, что рядом со мной наконец-то появился именно такой мужчина.

- В жизни человека с течением времени все меняется, - продолжает звезда. - Меняются обстоятельства, меняются взгляды, меняются цели, меняются пути решения, продиктованные жизнью. Не меняется только вера в Бога, которая дает силы идти дальше.