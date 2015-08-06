Адвокат Жан-Поля Бельмондо сообщил французскому агентству AFP News о смерти актера. Комик скончался в возрасте 88 лет.

Бельмондо стал одним из самых «кассовых» актеров 60-х и 70-х годов. Его считали основным конкурентом Алена Делона, отмечает The Guardian. Актер плотно сотрудничал с Годаром и стал любимцем кинокритиков Новой волны.

В 2001 году Бельмондо был госпитализирован с инсультом и не снимался в фильмах до 2009 года. Тогда он появился в картине «Человек и его собака». Роль не скрывала последствий кровоизлияния в мозг. В июне прошлого года его видели на похоронах комика и сценариста Гая Бедоса в Париже.