“Бог даст и на ребенка”: Ольга Бузова высказалась против абортов
Певица уверена, что даже после ухода партнера можно родить и найти новую любовь
Певица Ольга Бузова в личном Instagram рассказала историю знакомой, которая лишилась на прерывание беременности из-за того, что ее партнер отказался сохранять отношения.
Звезда призналась, что знает примеры, когда женщины оставались без партнера, но в итоге сохраняли беременность, рожали ребенка, а после находили возлюбленного.
«Это больная тема для меня. Я вообще не понимаю, как можно лишить ребёнка жизни. И я не понимаю тех мамаш, которые бросают своих детей. Я не понимаю, почему дети растут в детдоме. Столько женщин по всей стране мечтают о детях! Почему вы это делаете? Зачем?»
, – заявила певица, сдерживая слезы.
«Бог дает детей, Бог даст и на ребенка», – поделилась расхожей присказкой артистка в сторис соцсети.
Экс-супруг Бузовой футболист Дмитрий Тарасов ранее жаловался, что Ольга наоборот избегала вопроса о рождении ребенка, пока они были в браке.
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