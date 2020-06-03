Андрей Разин пригрозил Малахову компроматом
Музыкант гневно высказался в адрес телеведущего и даже предупредил его о том, что попытка очернять его честное имя может обойтись Малахову очень дорого
В российском шоу-бизнесе, похоже, назревает новый громкий скандал. На этот раз в очередные разборки могут быть втянуты бывший депутат Госдумы и продюсер популярной ранее группы «Ласковый май» Андрей Разин, а также знаменитый телеведущий Андрей Малахов.
Противостояние между знаменитостями может начаться из-за того, что Малахов якобы пытается поднять рейтинги своего ток-шоу «Прямой эфир» за счет очернения имени продюсера. Как минимум, с такими заявлениями выступает сам Разин. По его словам, он получил от доброжелателей информацию о том, что команда популярного телевизионного шоу готовит новый выпуск программы с рабочим названием «Домогательства, воровство и непорядочность в окружении Разина». Именно это обстоятельство и не понравилось основателю «Ласкового мая», из-за чего он решил высказаться.
«Его команда роет какую-то чернуху на меня», – написал Разин на своей страничке в социальной сети Instagram. Примечательно, что спустя какое-то время продюсер удалил этот пост, поэтому судить о его достоверности можно лишь со слов авторов популярного Telegram-канала «НеМалахов».
Судя по этой публикации, музыкант гневно высказался в адрес телеведущего и даже предупредил его о том, что попытка очернять его честное имя может обойтись Малахову очень дорого. Разин при этом заявил, что у него есть целая папка серьезного компромата на ведущего «Прямого эфира», которую он готов пустить в ход в случае, если в шоу действительно попытаются рыть грязное белье.
Эти заявление заинтриговали многих пользователей социальной сети, однако для того, чтобы узнать, чем закончится этот конфликт, им, судя по всему, придется еще немного подождать.
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Рубрика: Шоу-бизнес