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7 сентября: состоится финал премии NUMBER ONE AWARD 2021 и большой концерт с участием звезд на высоте 333 метра

Ожидается множество именитых гостей.

Финал V Международной премии «Number One Awards 2021» пройдет 7 сентября в Москве на самой высокой event-площадке Европы на 90-м этаже башни «Федерация» Москва Сити. Это ежегодная церемония награждения в сферах крупного, малого, среднего бизнеса, индустрии красоты, моды и искусства. В рамках премии также пройдет вручения специальных номинаций Lady Number one – эти титулы и короны также ежегодно вручается самым ярким, успешным и талантливым девушкам России.

Звездными гостями и номинантами премии уже становились: Григорий Лепс, Ираклий, иллюзионисты братья Сафроновы, Никас Сафронов, актриса Екатерина Гусева, актер и певец Гоша Куценко и другие. В этом году гостей ждет не менее яркий список номинантов: Евгений Стычкин, Юрий Грымов, Анастасия Макеева, Алексей Лысенков, Ирина Тонева, Кирилл Андреев, Адам (Танцы на ТНТ), Эвелина Бледанс, Анна Чапман и другие. 

Всех гостей премии ждет красная дорожка, фуршет, выставка-перформанс «Soul» от художницы Анастасии Брик, шоу иллюзионистов и концерт с участием звезд.

7 сентября//Начало красной дорожки: 17:30

Пресненская набережная, 12// площадка «90 этаж» башни Федерация

Билеты на сайте https://floor90.ru/

Рубрика: Шоу-бизнес

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