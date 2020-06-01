Звезда реалити-шоу «Дом-2» Ольга Сокол пишет сценарии для американских компаний и ведет ресторанный бизнес. Sobesednik.ru поговорил с Ольгой о том, как стать крутым сценаристом и работать, скажем, на Netflix.

«Пишу со школьных времен»

- Ольга, вы пишите сценарии фильмов, сериалов или ток-шоу? Что это за продукт и как это происходит?

- Я продаю идеи проектов — фильмов, сериалов и шоу. В моей голове рождается идея, я пишу короткий, на 20 страниц сценарий от завязки до развязки и отправляю в компанию. Если моя идея нравится, ее покупают и над ней начинают работать сценаристы. Не каждая идея выстреливает и превращается в полноценный сценарий, поэтому выгоднее писать не сценарии, а продавать идеи.

- Как случилось, что девушка из «Дома-2» выбрала для себя такой интеллектуальный заработок?

- Причем здесь «Дом2»? Я этим со школьных времен занимаюсь, сколько себя помню, пишу...В 15 лет в Харькове (Ольга - уроженка Украины — прим.) я отправляла свои сценарии на федеральные каналы, меня заметили и пригласили в шоу талантов.

- У вас есть реализованные идеи, которые не просто купили, но и начали съемки?

- Сейчас я сотрудничаю с продюсерской компанией известного комика Боба Хоупа. Я придумала сценарий к фильму ужасов. Это история, основанная на реальных событиях. У меня на родине был дом с привидениями. По легенде сыновья убили в нем свою мать ради денег. Пока этот проект не реализован, в США было приостановлено производство из-за коронавируса и сейчас только все начинает возобновляться. Вообще так быстро все не происходит: от идеи до фильма путь не близкий.

В Америке сценарист может заработать миллионы

- Почему вы пишите для Штатов, а не для России? Наш рынок большой, выходит много сериалов…

- На российском рынке все устроено по-другому, без связей не пробиться, а заграницей ценятся таланты, постоянно идет поиск новых авторов. Даже если у вас нет опыта, но есть хорошая идея, то ваш сценарий может оказаться на столе у продюсера Анжелины Джоли. Вы можете хорошо продать свою идею, а если будете принимать участие в написании сценария и в производстве, то это миллионы долларов.

- Вы пишите на английском? Не верится, что человек, который провел несколько лет в «Доме-2», на такое способен…

- Я свободно владею английским языком с 16 лет. Я всегда любила его, какое-то время мы жили с семьей во Франции. И причем тут «Дом-2»? Ольга Бузова, например, пять языков знает.

- Вы серьезно?

- По крайней мере в те далекие времена, когда я была на проекте, она говорила на английском и на немецком, у меня создалось впечатление, что она разговаривает свободно.

- Пишите сразу на английском на компьютере?

- Я пишу по старинке от руки на русском языке в рабочих блокнотах, потом сажусь за компьютер и вбиваю текст на английском.

- Вы не боитесь, что вашу идею украдут и деньги не заплатят?

- У меня контракт и мне всегда заплатят ту сумму, о которой мы договариваемся. Ни я, ни мои знакомые ни разу не сталкивались с плагиатом. Обычно воруют в России, здесь много американских проектов, права на которые никто не выкупал. В последнее время в России стали появляться классные сериалы для нашей аудитории и менталитета, но я бы все равно уже, наверное, не смогла писать на Россию.

«Научиться можно всему»

- Для вас это регулярный заработок?

- Да, сотрудникам компании ежемесячно поступает выплата и гонорары.

- В России очень популярны курсы сценаристов, шоу-раннеров, режиссеров. Как вы считаете, сценарному мастерству можно научиться, есть в этих дорогущих курсах смысл?

- Я абсолютно точно уверена, что можно. Даже научиться писать стихи, если у вас нет таланта, можно. Есть скелет, по которому пишется сценарий, но самое главное — это фантазия. Когда я начинала, я во многом не разбиралась, не понимала. Если я бы училась в такой школе, я бы сейчас, наверное, была уже долларовым миллионером. Но мне это проще дается, чем другим: у меня талант, я беру ручку и пишу.

- У вас ведь есть еще бизнес?

- Маленький ресторанчик в Краснодаре. Но мы задумались о создании своего трэвел-шоу для ютьба, а стационарный бизнес очень привязывает, думаем о его продаже, хотя нам это будет не легко.