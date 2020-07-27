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Звезда "Дом-2" Алена Рапунцель вышла замуж за стриптизера

О походе в ЗАГС новоиспеченные молодожены рассказали через социальные сети

Фото: instagram.com

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель состоит в отношениях со стриптизером Ильей Семиным уже довольно давно. Более того, пара планировала сыграть свадьбу еще раньше, даже выбирали дату на середину лета, однако в тот момент между ними возникла серьезная ссора, которая едва не довела их отношения до окончательного разрыва. Однако, спустя какое-то время они помирились, а 3 сентября все-таки узаконили свои отношения.

О походе в ЗАГС новоиспеченные молодожены рассказали через социальные сети. «Сегодня мы стали семьей», - написала Рапунцель на своей страничке в социальной сети Instagram, приложив к публикации несколько свадебных снимков.

Фото: instagram.com

Примечательно, но изначально свадьбу планировали сыграть еще 9 июля, и именно в этот день между влюбленными возникли разногласия. Но бывшая участница популярного реалити впоследствии все же решила дать отношениям второй шанс.

«Нам в любом случае требуется время. Рожать я, разумеется, буду. Но, чтобы спасти семью, мы должны ходить к психологу, эти отношения нуждаются в лечении. Мы ведь не просто пара, а полноценная семья. На эмоциях порой возникают какие-то страшные вещи, но я не хочу, чтобы мой ребенок родился без отца», - откровенничала знаменитость ранее.

Фото: instagram.com
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