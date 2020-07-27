Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель состоит в отношениях со стриптизером Ильей Семиным уже довольно давно. Более того, пара планировала сыграть свадьбу еще раньше, даже выбирали дату на середину лета, однако в тот момент между ними возникла серьезная ссора, которая едва не довела их отношения до окончательного разрыва. Однако, спустя какое-то время они помирились, а 3 сентября все-таки узаконили свои отношения.

О походе в ЗАГС новоиспеченные молодожены рассказали через социальные сети. «Сегодня мы стали семьей», - написала Рапунцель на своей страничке в социальной сети Instagram, приложив к публикации несколько свадебных снимков.