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Звезда "Дикого Ангела" Факундо Арана хочет сняться с Козловским и дает советы Петрову

С недавних пор Факундо Арана является лицом телеканала "Суббота!"

Фото: instagram.com

Большинству россиян аргентинский актер Факундо Арана известен по популярному сериалу «Дикий Ангел», где стал партнером легендарной для отечественной публики Наталии Орейро. Впрочем, в отличие от своей более знаменитой коллеги Арана решил вернуться на экраны и даже утверждает, что хотел бы поработать со многими российскими актерами.

С недавних пор Факундо Арана является лицом телеканала «Суббота!». В новом статусе он уже успел записать для зрителей несколько мастер-классов по просмотру сериалов. Также артист отмечает, что его нередко путают со звездой Голливуда Брэдли Купером, а сам он знает имена некоторых популярных российских актеров.

К примеру, по словам 49-летнего Араны он с удовольствием вернулся бы к съемкам сериала, сделавшего его популярным, и даже попробовал бы поработать с некоторыми российскими актерами. «Все эти замечательные сцены в «Диком Ангеле», которые я вспоминаю с особенным чувством любви, я бы мог их сыграть с любым из российских артистов. К примеру, можно было бы попробовать с Данилой Козловским», - признался он.

Примечательно, что после «Дикого Ангела» у Факундо Араны было немало других интересных и довольно ярких ролей, правда большого успеха в прокате и на телевидении они все-таки не получили. Причем, описывая свои ощущения от этого периода и наступивших перемен, он упомянул еще одного российского коллегу Александра Петрова.

«Опустошение, страх, боязнь нового, тоска, в голове стоял только один вопрос: по какой причине все это так быстро закончилось? Это выглядит словно страшный сон Александра Петрова. К сожалению, именно так заканчиваются сериалы. Здесь можно дать лишь один совет – повторы помогают», - добавил артист.

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