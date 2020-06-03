Программа Андрея Малахова «Спасите Азизу» вызвала небывалый резонанс. Соседи свекрови звезды заявили, что артистка стала жертвой мошенников. Мол, нынешний муж Азизы Александр Соколов преследует меркантильные цели. Близкая подруга Азизы и автор ее свадебного платья Аника Керимова рассказала о том, что случилось после выхода программы.

- С Азизой мы долго разговаривали по поводу вышедшей передачи, - рассказывает известный дизайнер. – Конечно, ей неприятно, что такая программа вышла в эфир. Но после произошли удивительные события. Азиза мне рассказала, что ее свекрови Людмиле позвонила нынешняя жена отца Александра и извинялась за то, что участвовала в программе, в которой ее оскорбляли. А Александру позвонила его сводная сестра, которая тоже была в шоке от происходящего.

Аника уверяет: за эмоциональное состояние Азизы можно не беспокоиться. После выхода программы Малахова певица в депрессию не впала.

- Конечно, Азизу хотели выбить из колеи, нанося удары по ее новой семье, - говорит Аника. – Конечно, главной мишенью была моя подруга. Не могут люди смириться, что человек вышел удачно замуж, что она счастлива. Но Азизу не сломила даже смерть матери. Неужели программа с бывшими соседками ее свекрови сможет это сделать?

На данный момент Азиза продолжает готовиться к свадебному торжеству в Италии, которое произойдет уже в самое ближайшее время.

- Праздничный вечер намечен на конец сентября, - продолжает Аника. – Сейчас мы начали готовить свадебное платье для этого события. Оно будет цвета морской волны. Конечно, в камнях Сваровски – думаю, на него уйдет не менее пяти килограммов. На следующей неделе Азиза приедет на первую примерку.