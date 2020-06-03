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"Все извиняются": подруга рассказала о состоянии Азизы после шоу Малахова

Дизайнер Аника Керимова уверена: певица была главной мишенью

Азиза и Аника Керимова

Программа Андрея Малахова «Спасите Азизу» вызвала небывалый резонанс. Соседи свекрови звезды заявили, что артистка стала жертвой мошенников. Мол, нынешний муж Азизы Александр Соколов преследует меркантильные цели. Близкая подруга Азизы и автор ее свадебного платья Аника Керимова рассказала о том, что случилось после выхода программы.

- С Азизой мы долго разговаривали по поводу вышедшей передачи, - рассказывает известный дизайнер. – Конечно, ей неприятно, что такая программа вышла в эфир. Но после произошли удивительные события. Азиза мне рассказала, что ее свекрови Людмиле позвонила нынешняя жена отца Александра и извинялась за то, что участвовала в программе, в которой ее оскорбляли. А Александру позвонила его сводная сестра, которая тоже была в шоке от происходящего.

Аника уверяет: за эмоциональное состояние Азизы можно не беспокоиться. После выхода программы Малахова певица в депрессию не впала.

- Конечно, Азизу хотели выбить из колеи, нанося удары по ее новой семье, - говорит Аника. – Конечно, главной мишенью была моя подруга. Не могут люди смириться, что человек вышел удачно замуж, что она счастлива. Но Азизу не сломила даже смерть матери. Неужели программа с бывшими соседками ее свекрови сможет это сделать?

На данный момент Азиза продолжает готовиться к свадебному торжеству в Италии, которое произойдет уже в самое ближайшее время.

- Праздничный вечер намечен на конец сентября, - продолжает Аника. – Сейчас мы начали готовить свадебное платье для этого события. Оно будет цвета морской волны. Конечно, в камнях Сваровски – думаю, на него уйдет не менее пяти килограммов. На следующей неделе Азиза приедет на первую примерку.

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