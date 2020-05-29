Возлюбленная Данко: "Дардо Кусто говорил мне, что его хотят убить!"
Мария Силуанова после смерти экстрасенса боится за свою жизнь
Внезапная смерть известного экстрасенса Дардо Кусто всколыхнула общественность. Шаман был найден мертвым в одном из столичных хостелов. На стене своего номера он оставил кровавую надпись: «Все равно я буду жить». Так как на теле не было следов насилия, полиция пришла к выводу, что Кусто совершил суицид. Однако возлюбленная певца Данко, диджей Мария Силуянова уверена в обратном. Об этом она рассказала Sobesednik.ru.
– Мы с Дардо познакомились давно. Это было очень забавно, – говорит Мария. – Мой бывший муж пришел к нему на прием погадать на меня. Дардо сказал ему, что я его брошу и вся его жизнь пойдет под откос. Муж мне это рассказал. На тот момент я была в него влюблена и не хотела даже слышать это. Я нашла Дардо, пришла к нему. Говорю: «Вы такую ерунду моему мужу наговорили!». Он говорит: «Так и будет!» Я тогда была на втором месяце беременности, еще не было видно живота. Но Дардо сказал, что у меня будет мальчик. Я поняла, что он реально что-то видит, подружилась с ним. В итоге действительно рассталась с мужем, встретила Данко.
По словам Марии, с экстрасенсом она в основном общалась на позитивные темы. Но в мае ее приятеля будто подменили.
– Он прислал видео из номера отеля. Сказал, что боится за свою жизнь, так как за ним следят высокопоставленные люди, они занимаются черной магией и хотят его убрать. Назвал имя своей конкурентки, – вспоминает Силуянова. – Говорил, что его уже пытались отравить, что-то ему подсыпали. Я испугалась, но потом он перезвонил и сказал, что все хорошо.
Накануне своей смерти Кусто вновь связался с Марией.
– 23 августа он мне начал названивать с пяти утра, - вздыхает диджей. – Говорил, что за ним опять следят и что-то случится. Я поняла, что он выпивший. Подумала, что это все ерунда. К вечеру он стал просить меня найти ему ночлег. Я позвонила нескольким своим друзьям, но они мне отказали. Я сказала Дардо, что он может прилететь ко мне в Крым. Но он ответил, что тогда и я могу быть под угрозой. В 22:30 он мне сообщил, что находится в хостеле. К этому времени он был трезв. Я подумала, что гостиница – безопасное место, так как там стоят камеры. Но оказалось, что это не так. Утром мне сказали, что Дардо мертв. Теперь я боюсь и за свою жизнь. Поэтому наняла частного детектива. Его зовут Максим Заболотный и он теперь везде ходит со мной.
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