Появление двух новых песен от квартета ABBA (I Still Have Faith In You и Don't Shut Me Down) стало и для фанатов, и для экспертов большой неожиданностью. «Аббу» настолько долго, много и упорно уговаривали вернуться, что когда все участники перешагнули за 70 лет и надежды растаяли окончательно, получился эффект разорвавшейся бомбы.

Специалисты оценивают треки очень высоко, отмечают, что песни выполнены в стилистике старой «Аббы», при этом в клипе I Still Have Faith In You появляются старые видеозаписи с музыкантами. Они намерены и дальше эксплуатировать свои молодые образы, в том числе и в рамках презентации в Лондоне (в виде голограмм), которая планируется в ноябре. А самая главная новость для поклонников – в ноябре выйдет и новый альбом ABBA. Бенни Андерссон сказал, что изначально планировали записать только две песни, но потом решили поработать ещё над несколькими.

За первые сутки клип I Still Have Faith In You собрал 5,5 млн просмотров, Don't Shut Me Down – 2,5. Аудитория продолжает нарастать в геометрической прогрессии по мере того, как люди узнают о возвратившейся из небытия четвёрке.