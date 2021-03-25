Актриса Марина Зудина 3 сентября отмечает свое 56-летие, при этом, глядя на стройную фигуру артистки, многие поклонники даже не верят в такой возраст. Причем, сохранить моложавость Зудиной удалось несмотря на то, что в последние годы в ее жизни происходило немало неприятного. Так, в 2018 году актриса похоронила любимого супруга, актера и режиссера Олега Табакова, совместной жизни с которым посвятила 23 года.

После смерти мэтра Зудиной пришлось самой возглавить семью и самостоятельно заботиться о младшей дочери Марии, которой было всего 12 лет. К счастью, старший сын артистов Павел успел начать карьеру на сцене и стал финансово независимым. Как бы там ни было, но поклонники больше ожидали, что все эти испытания непременно отразятся на внешности вдовы Табакова. Но она продолжает хорошеть на глазах, регулярно выкладывая на суд удивленной публике свежие фотографии в социальных сетях, не особо используя ретушь или макияж. Более того, не обходится и без откровенно провокационных образов, которые не доступны подавляющему большинству ровесников актрисы.

«У всех есть право на самовыражение, поиск чего-то нового, развитие, выражение своего мнения по любому поводу, наличие собственной точки зрения. В противном случае мы просто перестанем быть индивидуальностями, а станем обычной толпой», – убеждена Марина Зудина.

На этом фоне мало кого удивит тот факт, что в последнее время артистка стала получать больше предложений о работе. Более того, два года тому назад она даже сыграла в одном из самых провокационных проектов последних лет – сериале «Содержанки». Причем роль Зудиной предполагала и участие актрисы в постельных сцен. К слову, сама она отнеслась к этому совершенно спокойно и однажды даже признавалась, что в отличие от большинства коллег по съемочной площадке ей даже не пришлось обнажаться.

«В первом сезоне я просто лежала под простыней, только спина мелькала в кадре. Там удар брать на себя пришлось другим», – отмечала актриса.

А вот личная жизнь Марины Зудиной после смерти Олега Табакова никак не изменилась. Как бы там ни было, слухи о ее романах появляются с завидной регулярностью. К примеру, еще в конце 2019 года ей приписывали роман с женатым Андреем Смоляковым. Ее в компании коллеги сняли вместе в Лондоне в рамках Недели российского кино, причем застали артистов тепло обнимающимися, что и стало причиной таких выводов. Впрочем, позднее вдова Табакова объяснила эту ситуацию весьма прозаично, тем более что и сам Смоляков находился в то время в Великобритании вместе со своей супругой.

Причем, как только прояснилась эта ситуация, появилась новая волна слухов, в рамках которой в ухажеры Зудиной записали еще одну видную фигуру – главу культурного департамента Александра Кибовского.

Между тем, в 2020 году Марина Зудина успела стать бабушкой, поэтому теперь иногда позволяет себе хлопотать, ухаживая за любимой внучкой Мией, которой совсем недавно исполнился первый годик. Малышка родилась в союзе Павла Табакова и актрисы Софьи Синицыной. Несмотря на то, что наследник Олега Павловича так и не женился на матери своего ребенка, Зудина рождению внучки была очень рада, хотя от широкой общественности этот факт решила поначалу скрыть.