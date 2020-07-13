Съемки видео на композицию певицы Аниты Цой под названием «Пятый океан» закончились несчастным случаем. Во время работы над клипом артистка сильно травмировала ногу, из-за чего уже второй раз за несколько последних лет оказалась в инвалидном кресле. Теперь ей придется соблюдать постельный режим.

Этот инцидент произошел в Турции, где 50-летняя Анита Цой с командой снимали клип. Прямо во время съемок знаменитость неудачно упала, из-за чего сильно подвернула ногу. Медикам впоследствии пришлось наложить на «звездную» конечность гипс и рекомендовать исполнительнице отказаться от физической активности на ближайший месяц, поэтому передвигаться ей придется в инвалидном кресле.

«Всего день тому назад закончили съемки. И все бы хорошо, но произошел небольшой казус. Случайно получила в ступне трещину. По словам врачей, четыре недели ни в коем случае нельзя ходить на каблуках», – посетовала сама Анита Цой подписчикам своей странички в социальной сети.

Примечательно, что уже на октябрь у артистки запланирован большой концерт, отменить который она никак не может.

Поклонники в комментариях поддержали Цой, пожелав ей скорейшего выздоровления и пообещав максимальную поддержку в любой ситуации. Она, в свою очередь, поблагодарила их за теплые слова, упомянув также врачей и коллег, без помощи которых тоже не обошлась бы.