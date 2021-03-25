В минувшем году известный российский актер Сергей Астахов завел роман с коллегой по сериалу «Бедная Настя», актрисой Еленой Кориковой. Однако впоследствии этот союз не заладился. Впрочем, несмотря на скорое расставание, артисты сохранили теплые отношения. К примеру, сам Астахов продолжает отзываться о бывшей возлюбленной с большим уважением и даже выражает сожаление из-за того, что ему не удалось оправдать ее ожидания.

Причем Астахов, вероятно, знает, о чем говорит. За плечами у актера есть два брака, которые распались после разных периодов. Что же касается двухлетнего романа с Кориковой, то в его прекращении Сергей Виконтович считает виноватым именно себя.

«У нас были прекрасные, пусть и недолгие отношения. Я был уверен, что у нас получится все. Но мы оказались слишком разными. Может быть, это покажется кому-то странным, но я в то время был сильно сконцентрирован на карьере, а Лена даже не ожидала, что я буду ставить ее ниже работы. Для нее это было неприятно», – признается артист.

При этом актер отмечает, что его отношение к ситуации в тот момент было ошибочным.

«Мне почему-то казалось, что я должен схватить все звезды с неба. Это сейчас я хорошо понимаю, что нет никаких звезд. Есть здесь и сейчас – любимый человек, дом, семья. Но у нас это все не получилось. Я не смог дать ей то, чего она хотела. Возможно, у меня на это просто не хватило сил», – заявил 52-летний актер в беседе с ведущим шоу «Судьба человека» Борисом Корчевниковым.

При этом Астахов добавляет, что Корикова в те времена искала настоящую любовь, за ней даже ухаживали состоятельные мужчины, но она не проявляла интереса к деньгам.

«Все у нас было хорошо, но в один момент эти отношения как-то резко изменились. Я, скорее всего, не оправдал ее ожиданий именно как мужчина. Лена – известная и очень красивая женщина. Было много богатых кавалеров, готовых предложить ей руку и сердце, но она не хотела выходить замуж за олигарха, она хотела настоящей любви и была готова отдать мужчине за это все, а я просто не справился», – объяснил он.