Продюсер Евгений Кобылянский, в свое время приложивший руку к созданию композиции Михаила Шуфутинского «Третье сентября», которая каждый год в начале осени становится бешено популярной, рассказал о том, в чем кроется секрет успеха этой песни.

По словам продюсера, в изначальном варианте припев композиции начинался со слов «я календарь перелистну». И Кобылянский решил внести свои правки, которые, как считает он, и сделали композицию хитом.

«Песня мне очень понравилась у поэта (автором стихов к композиции выступил Игорь Николаев – прим. ред.), но не понравилась у композитора (музыку написал Игорь Крутой – прим. ред.) Поскольку я с юности был человеком бесцеремонным в отношениях с авторами, то правил все, что считал необходимым, начиная от мелодии, заканчивая гармонией. Поговаривают, что композитор немного даже на меня обижался. Но со стороны поэта ко мне не было никаких обид, просто потому что я заменил слово «перелистну» на более звучащее «переверну», тем более что «перелистну» – это идиома и жаргон», – приводит слова Кобылянского URA.RU.

Кроме того, продюсер отметил, что еще в процессе создания песни он был уверен в ее успехе, несмотря на то что она в целом выбивалась из привычного для радиостанций формата.

«Мы записали эту песню с довольно длинной концовкой, понимая, что ни в один радиоэфир она не встанет, ведь звучит более пяти минут. Альбом с этой песней был выпущен в 1994 году, и я тогда буквально пророчил, что это классная баллада, в которой русский человек обязательно прочувствует смысл», – добавил он.

А вот второе дыхание композиция, убежден Кобылянский, обрела в эпоху популяризации караоке.

«Прошли года, наступила эра караоке, и песня, которую не крутили в эфире радиостанций, вдруг стала любимой всеми и словно обрела второе дыхание. А интернет позднее сделал ее мемом. Не будь Интернета, не было бы и мема», – признает он.