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Поклонники вычислили новую избранницу Тимати

Отдыхать на остров Миконос в Грецию Тимати отправился не в одиночестве, а в компании загадочной красотки

Фото: instagram.com

Популярный российский рэп-исполнитель Тимати продолжает интриговать многомиллионную армию своих поклонников слухами о личной жизни. К примеру, не так давно музыканту стали приписывать роман с загадочной девушкой по имени Александра.

Еще недавно рэпер выходил в свет в компании победительницы шоу «Холостяк» Екатерины Сафаровой. Многие даже сочли, что артист наконец нашел ту самую девушку. Однако звезды с тех пор больше не появляются на публике. При этом отдыхать на остров Миконос в Грецию Тимати отправился не в одиночестве, а в компании загадочной красотки.

В соцсетях музыкант не так давно опубликовал снимок, на котором можно увидеть только руку девушки. Но поклонникам этого оказалось достаточно – они быстро вычислили личность спутницы исполнителя. Ей оказалась киевская модель по имени Александра, которая сейчас отдыхает на том же курорте, что и знаменитый рэпер. Кроме того, оба они уже несколько раз публиковали снимки из одинаковых мест, однако о своих отношениях или даже знакомстве предпочитают не распространяться.

Фото: instagram.com

Между тем фанаты, изучив снимки новой избранницы Тимати, сразу же отметили, что она внешне очень похожа на мать дочери музыканта Алену Шишкову, с которой он состоял в отношениях еще до Анастасии Решетовой и Сафаровой. 

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