Вот уже два года известная российская актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк борется с тяжелым онкологическим заболеванием. С тех пор ее мужу, фигуристу Петру Чернышеву приходится брать на себя еще больше забот о совместном ребенке, семье, докторах и прочем. И, похоже, что спортсмена уход за больной супругой измотал настолько, что он перестал быть похожим сам на себя.

В последнее время пресса и социальные сети все чаще обращают внимание на нездоровый вид Чернышева. К примеру, многие знакомые фигуриста отмечают, что в последнее время он практически перестал улыбаться и стал мрачным. Кроме всего прочего, сейчас спортсмену приходится работать буквально на износ, стараясь сохранять высокий уровень профессионализма в рамах выступлений в ледовых шоу Татьяны Навки.

К слову, сама Навка считает, что выступления и работа, напротив, позволяют Чернышеву немного отвлечься и обменяться энергией со зрителями.

Не меньше беспокоит близких и тот факт, что о своих проблемах супруг звезды «Моей прекрасной няни» никому и никогда не рассказывает, даже прессе он за все эти два года не дал ни одного комментария по поводу болезни жены.