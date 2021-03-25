Год депрессии и первый альбом: как живет дочь Евгения Осина после его смерти
Возлюбленная Осина Елена Скорнякова активно старается помогать дочери певца построить музыкальную карьеру
Известный российский певец Евгений Осин ушел из жизни почти три года тому назад. После смерти Осин оставил приемную дочь Настю Годунову, в жизни которой много лет старался принимать активное участие. Сегодня СМИ узнали о том, как живет девушка после смерти отца, к примеру, о ее вокальной карьере.
Возлюбленная Осина Елена Скорнякова активно старается помогать дочери построить музыкальную карьеру, фактически занимаясь тем, что планировал реализовать покойный артист.
«Время бежит, и многим уже даже сложно узнать в повзрослевшей Насте ту самую девочку, которую так любил и называл своей дочерью Евгений Осин. Хочу поблагодарить поклонников за поддержку. Это позволяет получить стимул для того, чтобы Настя продолжала заниматься творческом и не бросила то, во что так верил он.
Целый год после его смерти она вообще не пела, была в серьезной депрессии, и это не пустые слова. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть ее к музыке. Очень волновалась, думала она все бросит», - приводит «СтарХит» слова Скорняковой.
На данный момент 15-летняя Настя немного оправилась от утраты близкого человека и посещает уроки вокала, более того, девушка даже нашла работу на телевидении и снимает клипы. Мама же очень гордится успехами дочери.
«Настя уже выпустила собственный альбом под названием «Посмотри в окно». Он посвящен памяти Евгения Осина. В него включены двенадцать композиций, работу над которыми они вели вместе с отцом.
Женя всегда мечтал увидеть ее на большой сцене, а потому и доверил ей исполнять свои песни. При этом Настя всегда выступала только под своей фамилией, стараясь не афишировать имя известного отца», - добавила Елена.
Стоит напомнить, что Елена Скорнякова является организатором светских мероприятий. Вот уже три года подряд она успешно проводит престижную премию Instars Awards, в рамках которой награждаются настоящие любимцы публики – артисты и блогеры.
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Рубрика: Шоу-бизнес