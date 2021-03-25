Сегодня, в 11:08

Год депрессии и первый альбом: как живет дочь Евгения Осина после его смерти

Возлюбленная Осина Елена Скорнякова активно старается помогать дочери певца построить музыкальную карьеру

Настя Годунова
Фото: instagram.com

Известный российский певец Евгений Осин ушел из жизни почти три года тому назад. После смерти Осин оставил приемную дочь Настю Годунову, в жизни которой много лет старался принимать активное участие. Сегодня СМИ узнали о том, как живет девушка после смерти отца, к примеру, о ее вокальной карьере.

Возлюбленная Осина Елена Скорнякова активно старается помогать дочери построить музыкальную карьеру, фактически занимаясь тем, что планировал реализовать покойный артист.

«Время бежит, и многим уже даже сложно узнать в повзрослевшей Насте ту самую девочку, которую так любил и называл своей дочерью Евгений Осин. Хочу поблагодарить поклонников за поддержку. Это позволяет получить стимул для того, чтобы Настя продолжала заниматься творческом и не бросила то, во что так верил он.

Целый год после его смерти она вообще не пела, была в серьезной депрессии, и это не пустые слова. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть ее к музыке. Очень волновалась, думала она все бросит», - приводит «СтарХит» слова Скорняковой.

На данный момент 15-летняя Настя немного оправилась от утраты близкого человека и посещает уроки вокала, более того, девушка даже нашла работу на телевидении и снимает клипы. Мама же очень гордится успехами дочери.

«Настя уже выпустила собственный альбом под названием «Посмотри в окно». Он посвящен памяти Евгения Осина. В него включены двенадцать композиций, работу над которыми они вели вместе с отцом.

Женя всегда мечтал увидеть ее на большой сцене, а потому и доверил ей исполнять свои песни. При этом Настя всегда выступала только под своей фамилией, стараясь не афишировать имя известного отца», - добавила Елена.

Стоит напомнить, что Елена Скорнякова является организатором светских мероприятий. Вот уже три года подряд она успешно проводит престижную премию Instars Awards, в рамках которой награждаются настоящие любимцы публики – артисты и блогеры.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Спорт 4 минуты назад

Российская сборная обновила рекорд по количеству медалей на летних Паралимпийских играх

Культура и ТВ 10 минут назад

"Он позвал ее": знакомый семьи назвал причину смерти Агамировой вслед за Сличенко

Шоу-бизнес 23 минуты назад

Продюсер песни "Третье сентября" раскрыл секрет ее популярности

Шоу-бизнес 29 минут назад

Снова инвалидное кресло: Анита Цой в Турции угодила в "казус"

Шоу-бизнес 37 минут назад

Сергей Астахов раскрыл причину разрыва романа с Еленой Кориковой

Шоу-бизнес 46 минут назад

Анастасия Волочкова: "Если кого-то интересуют реальные снимки моей попы, я пришлю"

Шоу-бизнес 2 часа назад

Азиза: "Моя свекровь - жертва, а не аферистка!"

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Все извиняются": подруга рассказала о состоянии Азизы после шоу Малахова

Культура и ТВ 2 часа назад

Куда пойти на выходные 3-5 сентября

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Детство резко оборвалось": Настя Ивлеева пожаловалась на тяжелое прошлое

Шоу-бизнес 3 часа назад

Тайная внучка и роман с чиновником: как живет вдова Олега Табакова Марина Зудина

Культура и ТВ 3 часа назад

Старая сказка на новый лад: "Легенда о Зеленом Рыцаре" Дэвида Лоури

Шоу-бизнес 4 часа назад

"Быстрее набирайте вес": худоба Анны Снаткиной вызывает большую тревогу

Культура и ТВ 4 часа назад

Виктор Шендерович: 80 лет Довлатову – мемуарное...

Шоу-бизнес 5 часов назад

Поклонники вычислили новую избранницу Тимати

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Нам страшно": Соседи Волочковой пожаловались на выходки балерины

Шоу-бизнес 5 часов назад

Бузова жестко ответила Собчак: "Мой борщ встал всем поперек горла?"

Шоу-бизнес 5 часов назад

"Двойник Путина" Дмитрий Грачев раскрыл свои доходы от выступлений

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика