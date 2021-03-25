Год депрессии и первый альбом: как живет дочь Евгения Осина после его смерти

Известный российский певец Евгений Осин ушел из жизни почти три года тому назад. После смерти Осин оставил приемную дочь Настю Годунову, в жизни которой много лет старался принимать активное участие. Сегодня СМИ узнали о том, как живет девушка после смерти отца, к примеру, о ее вокальной карьере.

Возлюбленная Осина Елена Скорнякова активно старается помогать дочери построить музыкальную карьеру, фактически занимаясь тем, что планировал реализовать покойный артист.

«Время бежит, и многим уже даже сложно узнать в повзрослевшей Насте ту самую девочку, которую так любил и называл своей дочерью Евгений Осин. Хочу поблагодарить поклонников за поддержку. Это позволяет получить стимул для того, чтобы Настя продолжала заниматься творческом и не бросила то, во что так верил он.

Целый год после его смерти она вообще не пела, была в серьезной депрессии, и это не пустые слова. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть ее к музыке. Очень волновалась, думала она все бросит», - приводит «СтарХит» слова Скорняковой.

На данный момент 15-летняя Настя немного оправилась от утраты близкого человека и посещает уроки вокала, более того, девушка даже нашла работу на телевидении и снимает клипы. Мама же очень гордится успехами дочери.

«Настя уже выпустила собственный альбом под названием «Посмотри в окно». Он посвящен памяти Евгения Осина. В него включены двенадцать композиций, работу над которыми они вели вместе с отцом.

Женя всегда мечтал увидеть ее на большой сцене, а потому и доверил ей исполнять свои песни. При этом Настя всегда выступала только под своей фамилией, стараясь не афишировать имя известного отца», - добавила Елена.

Стоит напомнить, что Елена Скорнякова является организатором светских мероприятий. Вот уже три года подряд она успешно проводит престижную премию Instars Awards, в рамках которой награждаются настоящие любимцы публики – артисты и блогеры.