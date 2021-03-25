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"Быстрее набирайте вес": худоба Анны Снаткиной вызывает большую тревогу

Ранее артистка жаловалась на склонность к полноте и отмечала, что из-за этого ей приходится серьезно ограничивать себя в еде

Фото: instagram.com

В первый день сентября известная российская актриса Анна Снаткина, как и миллионы других родителей по всей стране, отвела свою дочь Веронику в школу. Впечатлениями от этого дня артистка поделилась со своими подписчиками в социальной сети, опубликовав соответствующие снимки. Многие сразу же отметили, что рядом с юной наследницей Снаткина и сама выглядит как школьница, однако поклонников все же взволновало то, насколько сильно похудела знаменитость, многие откровенно ужаснулись чрезмерной худобе.

В комментариях к публикации Снаткиной многие пишут, что она нравилась им с прежним весом, а нынешний вид актрисы наводит на нехорошие мысли и больше похож на болезненный.

«Анну уже не узнать, раньше она больше была похожа на маму. Эта худоба ей явно не идет», «Слишком сильно похудела, ноги тоненькие, у меня даже рука толще», «Такая худая, еще и в черном», «Анна, быстрее набирайте вес. Такая худоба – не ваше», «Это ужас. Зачем так худеть», – пишут удивленные поклонники в социальной сети Instagram.

Сама артистка решила оставить эти комментарии без внимания. Вероятнее всего, в свои 38 лет Анна Снаткина полностью собой довольна. Примечательно, что ранее артистка жаловалась на склонность к полноте и отмечала, что из-за этого ей приходится серьезно ограничивать себя в еде.

Анна Снаткина с дочерью
Фото: instagram.com
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