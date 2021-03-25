Бузова жестко ответила Собчак: "Мой борщ встал всем поперек горла?"

Не так давно участники популярной группы Maneskin пообщались с представителями российских СМИ, однако взять интервью у артистов удалось далеко не всем. И этот ажиотаж вокруг победителей «Евровидения 2021» даже спровоцировал скандал между телеведущими Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой.

Вообще, визит Maneskin в России стал одним из самых громких событий последних недель. Не так давно артисты провели встречу с поклонниками, а также пообщались с журналистами. В скором времени стало известно, что у отдельных представителей российских СМИ получить доступ к итальянским артистам не получилось. В их числе оказались «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова и даже сама Ксения Собчак. Обе они впоследствии разразились в сети гневными постами, возмутившись не только ситуацией с популярной рок-группой, но еще и тем фактом, что пообщаться с ее участниками удалось Ольге Бузовой.

«Поющей ведущей», к слову, эти претензии в своей адрес не понравились, а потому она решила не игнорировать нападки. На своей страничке в социальной сети Instagram Бузова довольно жестко высказалась в адрес коллег, решивших критиковать ее.

«Почему я виновата в том, что им отказали в возможности пообщаться с группой? Для меня такое поведение выглядит странным, но я извинюсь на всякий случай. Хотя в том, что прекрасная Ксения Анатольевна и еще какая-то редактор Татьяна были отменены в последний момент, моей вины точно нет. Но обе они сразу же принялись строчить об этом посты. Высказались о том, как у такой группы следует брать интервью и даже какие вопросы необходимо задавать. Мой борщ встал всем поперек горла? Может вы сегодня просто не обедали и голодные, раз такие злые?» - поинтересовалась Бузова у обидчиц.

При этом артистка отмечает, что коллегам могли отказать в интервью лишь по той причине, что они сильно хотели задать музыкантам вопросы, входящие в так называемый стоп-лист. Сама же Бузова при этом строго следовала действующему регламенту в общении с ними, поэтому встреча прошла идеально.

«Мне удалось расположить ребят. Мы с ними смеялись и обсуждали музыку, я рассказывала им про валенки, борщ и многое другое. Вы вообще не можете осуждать мое интервью, вы ведь его еще даже не видели», - посетовала телеведущая.