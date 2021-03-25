Сегодня, в 10:28

Бузова жестко ответила Собчак: "Мой борщ встал всем поперек горла?"

Артистка отмечает, что коллегам могли отказать в интервью лишь по той причине, что они сильно хотели задать музыкантам вопросы, входящие в так называемый стоп-лист

Фото: instagram.com

Не так давно участники популярной группы Maneskin пообщались с представителями российских СМИ, однако взять интервью у артистов удалось далеко не всем. И этот ажиотаж вокруг победителей «Евровидения 2021» даже спровоцировал скандал между телеведущими Ксенией Собчак и Ольгой Бузовой.

Вообще, визит Maneskin в России стал одним из самых громких событий последних недель. Не так давно артисты провели встречу с поклонниками, а также пообщались с журналистами. В скором времени стало известно, что у отдельных представителей российских СМИ получить доступ к итальянским артистам не получилось. В их числе оказались «Нежный редактор» Татьяна Мингалимова и даже сама Ксения Собчак. Обе они впоследствии разразились в сети гневными постами, возмутившись не только ситуацией с популярной рок-группой, но еще и тем фактом, что пообщаться с ее участниками удалось Ольге Бузовой.

«Поющей ведущей», к слову, эти претензии в своей адрес не понравились, а потому она решила не игнорировать нападки. На своей страничке в социальной сети Instagram Бузова довольно жестко высказалась в адрес коллег, решивших критиковать ее.

«Почему я виновата в том, что им отказали в возможности пообщаться с группой? Для меня такое поведение выглядит странным, но я извинюсь на всякий случай. Хотя в том, что прекрасная Ксения Анатольевна и еще какая-то редактор Татьяна были отменены в последний момент, моей вины точно нет. Но обе они сразу же принялись строчить об этом посты. Высказались о том, как у такой группы следует брать интервью и даже какие вопросы необходимо задавать. Мой борщ встал всем поперек горла? Может вы сегодня просто не обедали и голодные, раз такие злые?» - поинтересовалась Бузова у обидчиц.

При этом артистка отмечает, что коллегам могли отказать в интервью лишь по той причине, что они сильно хотели задать музыкантам вопросы, входящие в так называемый стоп-лист. Сама же Бузова при этом строго следовала действующему регламенту в общении с ними, поэтому встреча прошла идеально.

«Мне удалось расположить ребят. Мы с ними смеялись и обсуждали музыку, я рассказывала им про валенки, борщ и многое другое. Вы вообще не можете осуждать мое интервью, вы ведь его еще даже не видели», - посетовала телеведущая.

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Дмитрий Быков 1 неделю назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Расследование 1 день назад

Миллиарды рублей в Москве, нищета в регионах: Как живет российская художественная гимнастика

Спорт 1 неделю назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 1 неделю назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 1 неделю назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 2 недели назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Шоу-бизнес 29 минут назад

Поклонники вычислили новую избранницу Тимати

Шоу-бизнес 31 минуту назад

"Нам страшно": Соседи Волочковой пожаловались на выходки балерины

Шоу-бизнес 1 час назад

"Двойник Путина" Дмитрий Грачев раскрыл свои доходы от выступлений

Шоу-бизнес 2 часа назад

Возлюбленная Данко: "Дардо Кусто говорил мне, что его хотят убить!"

Шоу-бизнес 2 часа назад

Тилль Линдеманн – чемпион России по скандалам

Культура и ТВ 17 часов назад

Юрий Куклачев об обвинениях в жестокости: "Они даже не понимают, сколько добра я делаю"

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Все – лицемеры!". Азиза разбушевалась из-за нападок Малахова

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" прокомментировала откровения бывшего коллеги по группе

Спорт 19 часов назад

В МИД РФ допускают попытки США выкрасть российских спортсменов

Спорт 22 часа назад

“Меня не надо культивировать”. Кажется, Карпин в шоке от того, как его встретили болельщики сборной России

Культура и ТВ 1 день назад

Светлана Крючкова про Евгения Леонова: "К таким "штучным" артистам нужно относиться бережно при жизни"

Культура и ТВ 1 день назад

"Смотрители маяка": рождение и похороны трагедии положений

Спорт 1 день назад

Карпин прокомментировал первый матч в качестве тренера сборной России по футболу

Шоу-бизнес 1 день назад

Воду со свадьбы Моргенштерна продают в Сети за 8 тысяч рублей

Культура и ТВ 1 день назад

Москвичи смогут обменять 2 кг мусора на концерт Сургановой или других артистов

Шоу-бизнес 1 день назад

"Не даёт покоя слава матери!" Специалист рассказал по какой причине дочь Успенской могла оказаться в наркологической клинике

Шоу-бизнес 1 день назад

Брат Владимира Кузьмина: В молодости Пугачева могла "керосинить" до пяти утра

Шоу-бизнес 1 день назад

"Полиция появилась не беспричинно!" Роза Сябитова прокомментировала ЧП на свадьбе Моргенштерна

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика