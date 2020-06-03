Азиза: "Моя свекровь - жертва, а не аферистка!"
Певица впервые откровенно рассказала о тайнах своих новых родственников
- Азиза, вы посмотрели программу Андрея Малахова. Что скажете после увиденного?
- Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья - это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии. Конечно же, я в курсе трагической истории, произошедшей между его биологическим отцом и матерью. Я владею полной исчерпывающей информацией.
- А почему вы не пришли на передачу?
- Потому что Александр не захотел встречаться со своим биологическим отцом, и я его поддержала. Он расценивал эту встречу как предательство по отношению к матери, которая очень многое пережила в этой жизни. Еще во время прошлой программы Андрей Малахов спросил у Александра: «Где твой отец?». Он ответил: «У меня нет отца». Потому что он действительно не знает этого человека как своего отца. Он знает его как мужчину, который хотел убить его маму. На самом деле в программе было очень много искаженных и фальсифицированных моментов. Бывшие соседки Людмилы многое преувеличили и исказили.
- Вы точно это знаете?
- Конечно. Мне об этих историях рассказывала не только Людмила. У меня с ней доверительные отношения. Она мне сообщила обо всем еще в начале наших отношений с Александром. Я никогда не считала и не считаю ее аферисткой. Она – жертва, которую некоторые люди часто обманывали. В том числе и бывшие подруги.
- Что же на самом деле произошло у нее с бывшим мужем?
- 14 января 1993 года биологический отец моего мужа решил убить его мать Людмилу после развода. Он нанес ей восемь ножевых ранений. Людмила чудом осталась жива благодаря врачам военного госпиталя, в котором, на ее счастье, в тот день дежурили хирурги. Она провела два месяца в реанимации, потом еще полгода находилась на реабилитации и заново училась ходить.
- В программе говорили, что Людмила уехала из России в Италию из-за долгов, а все кредиты были вынуждены за нее оплачивать другие люди!
- Это все неправда. Моя свекровь - уважаемый в Липецке человек, преподаватель физики и математики, дочь известного летчика испытателя Геннадия Соколова. Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места для понесения наказания. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет.
- Александр рассказывал вам об этой истории?
- Конечно. Причем, сразу. В его памяти все еще живут воспоминания о тех страшных днях. О том моменте, когда он стоял у больничной койки матери с младшим братом. Со страхом и слезами они молились Богу, чтобы он помог маме выжить. У нее были разорваны легкие, оторвана печень, множественные переломы. Она выжила вопреки всем прогнозам, потому что ей надо было воспитывать своих детей. Александр и Кирилл вычеркнули этого мужчину из своей жизни. Но боль осталась на всю жизнь. А теперь он пришел в студию искать с ним встречи.
- Вы так активно защищаете своих новых родственников. При этом Андрей Малахов не раз задавался вопросом: может, Азизу стоит спасать?
- Спасайте себя и свои души. Спасайте свои семьи! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Тогда меня почти никто не поддерживал, некоторые коллеги даже объявляли бойкоты. А теперь они кричат: «Азизу надо спасать!» А кто спасать будет? Мила Романиди, которая ко мне неоднозначно относилась еще со времен нашей работы в группе «Садо»? Салтыкова, с которой я вижусь от силы раз в три года? Шаганов, которого я видела один раз в жизни издалека и ни одной песни его не пела? На программе искренними были только Поргина и Довлатова, которые, видя, что им показывали, распереживались. Остальные все – лицемеры. Где они были в 91 году, когда меня надо было спасать, поддерживать морально и психологически. Я выжила после тех страшных событий, научилась жить и радоваться жизни. Я осталась человеком, способным понять, простить, полюбить и быть счастливой. Почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?
- На данный момент вы считаете себя счастливым человеком?
- Раньше всегда говорила «Я». А теперь скажу «Мы». Да, мы счастливы. Очень счастливы. Даже, несмотря на то, что сейчас происходит вокруг нас.
- Какие ваши дальнейшие планы?
- На днях мы с мужем улетаем к нему в Италию. Будем играть свадьбу. У нас намечен торжественный вечер в очень красивом месте. Пожелайте нам счастья. Мне, дочери солнца и Азии Азизе и моему мужу Александру.
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Рубрика: Шоу-бизнес