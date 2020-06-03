- Азиза, вы посмотрели программу Андрея Малахова. Что скажете после увиденного?

- Я прожила жизнь и научилась разбираться в людях. Я сразу чувствую, где правда, а где фальшь. И я бы никогда не сделала ошибки и не связала бы свою жизнь с человеком, не зная его по-настоящему. Я знаю все об Александре Соколове. И, конечно же, о его родных: ныне здравствующих и ушедших в мир иной. Моя семья - это Александр, его мама Людмила, ее младший сын Кирилл, его супруга, их дочь. Я знаю все и о человеке, который, не будучи биологическим отцом Александра и Кирилла, воспитывал их в Италии. Конечно же, я в курсе трагической истории, произошедшей между его биологическим отцом и матерью. Я владею полной исчерпывающей информацией.

- А почему вы не пришли на передачу?

- Потому что Александр не захотел встречаться со своим биологическим отцом, и я его поддержала. Он расценивал эту встречу как предательство по отношению к матери, которая очень многое пережила в этой жизни. Еще во время прошлой программы Андрей Малахов спросил у Александра: «Где твой отец?». Он ответил: «У меня нет отца». Потому что он действительно не знает этого человека как своего отца. Он знает его как мужчину, который хотел убить его маму. На самом деле в программе было очень много искаженных и фальсифицированных моментов. Бывшие соседки Людмилы многое преувеличили и исказили.

- Вы точно это знаете?

- Конечно. Мне об этих историях рассказывала не только Людмила. У меня с ней доверительные отношения. Она мне сообщила обо всем еще в начале наших отношений с Александром. Я никогда не считала и не считаю ее аферисткой. Она – жертва, которую некоторые люди часто обманывали. В том числе и бывшие подруги.

- Что же на самом деле произошло у нее с бывшим мужем?

- 14 января 1993 года биологический отец моего мужа решил убить его мать Людмилу после развода. Он нанес ей восемь ножевых ранений. Людмила чудом осталась жива благодаря врачам военного госпиталя, в котором, на ее счастье, в тот день дежурили хирурги. Она провела два месяца в реанимации, потом еще полгода находилась на реабилитации и заново училась ходить.

- В программе говорили, что Людмила уехала из России в Италию из-за долгов, а все кредиты были вынуждены за нее оплачивать другие люди!

- Это все неправда. Моя свекровь - уважаемый в Липецке человек, преподаватель физики и математики, дочь известного летчика испытателя Геннадия Соколова. Она покинула Россию, чтобы больше никогда не пересекаться с человеком, который хотел ее убить. Этот мужчина был лишен родительских прав и отправлен в соответствующие места для понесения наказания. Вышел, женился, в новой семье у него родилась дочь. С того злосчастного дня прошло 28 лет.