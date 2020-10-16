В последние дни вокруг персоны известной российской балерины Анастасии Волочковой разгорелся новый скандал, причем – заметно громче прежнего. Это произошло после того, как соседи артистки по загородной усадьбе распространили в сети непристойное фото с участием балерины, изображающее ее в пикантной ситуации – в момент, когда она справляет нужду прямо под растением на улице. Между тем, как утверждает сама знаменитость, ее имидж пострадал вовсе не из-за поведения, а из-за совершенно другой, куда более важной и серьезной истории.

Не так давно балерина решила вывести на чистую воду группу мошенников, развернувших незаконную деятельность на территории ее подмосковного поселка. Вместе с управляющей компанией одной из местных жительниц, бывшей солистки популярной некогда группы «Стрелки» Екатериной Любомской, они создали нелегальное Товарищество собственников недвижимости (ТСН), предложив всем соседям по поселку заключить с ними новые договоры.

«Я даже сходила в это товарищество, попросила, чтобы они добавили меня в чат в мессенджере, хотела быть в курсе всего происходящего, однако никаких договоров с ними я, разумеется, заключать не стала. И после этого меня начали вводить в заблуждение. Проблема в том, что есть другая, вполне легально существующая управляющая компания, которые выкупила сети водоотведения, электроснабжения и курирует совершенно все – начиная от вывоза отходов, заканчивая высадкой цветов. Причем, вся работа в их случае выполняется качественно и добросовестно. А Екатерина хочет подмять все это под себя», – рассказала звезда «СтарХиту».

В результате танцовщица решила придать эту историю огласке и осветила ее в прессе. Сразу после этого и начались сливы в Сеть кадров, которые выставляют ее далеко не с самой лучшей стороны. И именно этот конфликт Волочкова считает причиной происходящего.

«Когда я начала разбираться во всех подробностях, попыталась привлечь внимание к проблеме, сразу начали всплывать мои трусы. Нет, разумеется, это всегда было интересно. Если кого-то интересуют реальные снимки моей попы, я пришлю. Могу их даже у себя в Instagram их опубликовать, впрочем, я раньше это уже делала.

Но красивая попа никого не интересует, все хотят показать ее с нелепого ракурса. Замечательный способ для того, чтобы отвлечь внимание окружающих от трех уголовных дел, открытых в отношении Екатерины. Все это низко и дешево. В течение шести лет соседи и не думали за мной шпионить, а теперь кто-то подготовил их сидеть в кустах. И за это они, увы, пойдут под суд», – объяснила Волочкова.

А вот авторы нашумевших снимков балерины в свою защиту утверждают, что фото сделали из окна, поскольку знаменитость якобы мешала им и их детям из-за ее странного поведения. Но с этой позицией бывшая прима-балерина Большого не соглашается.

«Если я доставляла кому-либо неудобства, справляя нужду под своей елочкой, они бы могли мне позвонить и рассказать об этом, а не пытаться устроить травлю. Я впервые увидела лица этих соседей только после того, как они прибежали в студию ток-шоу. К слову, эксперты, которые уже приезжали на участок, заявили, что при таком количестве высаженных деревьев просто нельзя увидеть даже окно, из которого якобы было сделано фото. Поэтому, хватит подсматривать через забор», – эмоционально высказалась она.

Впрочем, на этой истории неприятности артистки не закончились. Новая серия началась после того, как она решила обратиться за помощью к адвокату Андрею Алешкину, который гордо объявил себя «защитником Михаила Ефремова», однако так ничего и не добился в этом статусе, лишь попытавшись пропиариться на имени знаменитого клиента, оказавшегося в тяжелой ситуации.

«Адвокат адвокату рознь. Когда мы с директором спрашивали у Алешкина, сколько он хочет за свои услуги, он заявил, что ему денег не надо, его интересует пиар. И все это аукнулось последствиями. Вместо того, чтобы вести это дело, он принялся выдавать прессе какие-то странные и ни с кем не согласованные комментарии, лично полез в какую-то довольно странную историю. В общем, от услуг этого человека нам все-таки пришлось отказаться», – добавила Анастасия Волочкова.