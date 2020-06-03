Певица Азиза неожиданно оказалась в центре громкого скандала. Сегодня в студии Андрея Малахова объявили, что звезда якобы неудачно вышла замуж, и ее надо срочно спасать. Азиза в шоке от увиденного. В беседе с корреспондентами Sobesednik.ru певица рассказала, что на самом деле думает о скандальной истории.

- Спасайте себя и свои души, - заявила певица. - Спасайте свои семьи! Меня спасать не надо! Меня никто не спасал, начиная с 91-го года. После трагедии, которая случилась в моей жизни, я осталась одна. Тогда меня почти никто не поддерживал, некоторые коллеги даже объявляли бойкоты. А теперь они кричат: «Азизу надо спасать!».

- А кто спасать будет? Мила Романиди, которая ко мне неоднозначно относилась еще со времен нашей работы в группе «Садо»? – негодует звезда. – Ира Салтыкова, с которой я вижусь от силы раз в три года? Шаганов, которого я видела один раз в жизни издалека и ни одной песни его не пела? На программе искренними были только Поргина и Довлатова, которые распереживались, видя, что им показывали. Остальные все – лицемеры. Где они были в 91 году, когда меня надо было спасать, поддерживать морально и психологически. Я выжила после тех страшных событий, научилась жить и радоваться жизни. Я осталась человеком, способным понять, простить, полюбить и быть счастливой. Почему меня решили вдруг спасать в самый счастливый период моей жизни?

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