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"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" прокомментировала откровения бывшего коллеги по группе

Cолист "Непары" Александр Шоуа часто жалуется на бывшую партнершу. На днях и вовсе намекнул, что коллега могла явиться на концерт в нетрезвом виде. Что думает Виктория о выпадах Шоуа, почему не побоялась начать с нуля в новом дуэте - в нашем материале

Фото: личный архив

группа "2 ОКеана"

1 сентября Виктория, как и многие родители отправила свою единственную 4-х летнюю дочь в детский сад. Певица воспитывает Варвару сама, без нянь, удачно совмещая материнство и карьеру. Дочку Виктория отдала в сад при одной из лучших гимназий столицы, на линейке также присутствовали Лера Кудрявцева, Кети Топурия, Ксения Бородина и другие.

Фото: личный архив
Виктория Талышинская с мужем и дочерью Варварой

Талышинская вот уже два года – солистка дуэта «2 ОКеана», создание коллектива пришлось на начало пандемии, но музыканты не унывают и продолжают работать над новыми композициями.

- Сейчас работа потихоньку начала возвращаться в свое русло, - говорит Виктория. – Во время самоизоляции пришлось нелегко, как и всем нашим коллегам, но мы за это время плодотворно поработали, записали альбомы.

- С какими сложностями столкнулись? Все-таки вы уже давно известны в шоу- бизнесе, а в этом дуэте пришлось начинать с нуля.

- Мой партер Володя тоже не новый человек, его знают в музыкальных кругах. Но да, действительно, было непросто, это было сложным шагом, после моего стажа начать с нуля. Спасибо моим поклонникам, многие остались со мной после распада «Непары».

- А почему не стали сольно продолжать карьеру?

- К сожалению, я не композитор, пришлось бы подбирать репертуар гораздо дольше, да и сложилось как-то все в пользу нашего дуэта с Володей. Я, еще будучи в «Непаре» знала , как он работает, мне нравился его материал, для чего мне было искать что-то новое?

- А старые песни вы не исполняете?

- В этом нет и не было смысла. Я понимала, что нового партнера воспримут в штыки, мы ведь в «Непаре» не просто пели, я лично проживала каждую песню через себя, многие созвучны с моей судьбой. Я не хотела видеть кого-то другого на месте моего партнера. Наш продюсер сказал как-то очень правильную фразу: «Дуэт «Непара» - это Саша и Вика, если вы распадетесь, я положу эти песни на полку». Это было самым правильным, но, к сожалению, произошло по–другому.

Фото: Instagram
Новый состав группы "Непара"

- Вы следите за тем, что происходит в «Непаре»?

- Да, конечно, что кривить душой, я смотрела, кто на моем месте. Сейчас в группе две молодые девушки, мне нравится, как они поют, но эти песни не прожиты, и не будут прожиты никем. Двадцать лет существования этих песен – слишком много. У девочек мог бы получиться прекрасный новый материал с Сашей или без. Да и если мы были дуэтом, то девушки больше несут роль бэк-вокалисток, наверное, Саша именно этого всегда и хотел.

- Вы до сих пор не смогли наладить отношения?

- Нет, не скрываю, что для меня все это очень болезненно, ведь «Непара» была моей жизнью. То, поступили со мной, с нашими песнями, неправильно. Но я всегда вспоминаю эти двадцать лет с теплотой, очень люблю наши песни, особенно «Оглянись», «Они знакомы давно» и еще много других.

- Как по-вашему, почему он говорит только о негативе, тогда как у вас теплые воспоминания? 

- Люди все разные, но я точно знаю, что услышала про себя очень много нового, после этого мы никогда не сможем склеить какие- то нормальные отношения. Слишком много сказано. 

- На днях в его новом интервью я услышала, что вы якобы являлись на вступления в нетрезвом состоянии..

- Вот я сейчас прочитала – какая мерзость! Я слышала про себя и то, что я опаздывала на концерты, не приходила на эфиры - как тогда наш дуэт прожил двадцать лет? Я не хочу опускаться до его уровня. Мужчина должен оставаться мужчиной всегда. Пускай это будет на его совести. Но хотелось бы добавить: Александру стоит уже успокоиться и развивать свой новый-старый проект честными способами, а не хайповать на мне в каждом интервью.

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