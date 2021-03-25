"Какая мерзость!": экс-солистка "Непары" прокомментировала откровения бывшего коллеги по группе

Талышинская вот уже два года – солистка дуэта «2 ОКеана», создание коллектива пришлось на начало пандемии, но музыканты не унывают и продолжают работать над новыми композициями.

- Сейчас работа потихоньку начала возвращаться в свое русло, - говорит Виктория. – Во время самоизоляции пришлось нелегко, как и всем нашим коллегам, но мы за это время плодотворно поработали, записали альбомы.

- С какими сложностями столкнулись? Все-таки вы уже давно известны в шоу- бизнесе, а в этом дуэте пришлось начинать с нуля.

- Мой партер Володя тоже не новый человек, его знают в музыкальных кругах. Но да, действительно, было непросто, это было сложным шагом, после моего стажа начать с нуля. Спасибо моим поклонникам, многие остались со мной после распада «Непары».

- А почему не стали сольно продолжать карьеру?

- К сожалению, я не композитор, пришлось бы подбирать репертуар гораздо дольше, да и сложилось как-то все в пользу нашего дуэта с Володей. Я, еще будучи в «Непаре» знала , как он работает, мне нравился его материал, для чего мне было искать что-то новое?

- А старые песни вы не исполняете?

- В этом нет и не было смысла. Я понимала, что нового партнера воспримут в штыки, мы ведь в «Непаре» не просто пели, я лично проживала каждую песню через себя, многие созвучны с моей судьбой. Я не хотела видеть кого-то другого на месте моего партнера. Наш продюсер сказал как-то очень правильную фразу: «Дуэт «Непара» - это Саша и Вика, если вы распадетесь, я положу эти песни на полку». Это было самым правильным, но, к сожалению, произошло по–другому.