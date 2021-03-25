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"Потеряла вес и впала в депресиию": Зарубина не может оправиться после ковида

Певица пожаловалась на постковидный синдром

Ольга Зарубина никак не может оправиться после перенесенного ковида. Исполнительница суперхита «На теплоходе музыка играет» потеряла вес и испытывает большие проблемы с нервной системой.

- Я перенесла индийский штамм коронавируса, - говорит Ольга. - К счастью, температура у меня высокой не была: колебалась от 37.1 до 37.7 в течение десяти дней. И была сильная слабость. На третий день неожиданно произошел удар по ногам: я просто не смогла стоять. Вся тяжесть с головы перешла в ноги. Они у меня стали свинцовыми, начали гудеть и подгибаться. Я больше недели не могла стоять: приходилось только лежать.

Со дня заражения Зарубиной прошло уже больше месяца, но оправиться от ковида певица не может до сих пор. Больше всего Зарубину беспокоит резкая потеря веса. Ольга и будучи здоровой не могла похвастать лишними килограммами, а сейчас похудела еще больше.

- Я никогда в жизни не набирала лишний вес: всегда весила не больше 45 килограммов, - объясняет звезда. – А сейчас у меня около 40 килограммов. Хотя я все время нормально ела и ем. Но вес никак не увеличивается. А еще регулярно что-то в голову бьет на мгновение. В этот момент кажется, что ты будто теряешь сознание. Я просто не знаю, как с этим быть и бороться!

Появились у Зарубины и проблемы с нервной системой. Певица пьет успокоительные, но они ей почти не помогают.

- Ковид бьет по слабым местам, - вздыхает певица. – А у меня нервная система всегда была очень слабой. В результате коронавирус усилил мои симптомы. У меня и панические атаки теперь случаются, и депрессии. Я пью успокоительные, но пока безрезультатно.

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