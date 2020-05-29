"Полиция появилась не беспричинно!" Роза Сябитова прокомментировала ЧП на свадьбе Моргенштерна
Рэпер и его возлюбленная сыграли свадьбу на судне
В последний день лета рэпер Моргенштерн и его возлюбленная Дилара сыграли свадьбу. Торжество было проведено в классическом стиле. Имели место и выкуп невесты, и весёлые конкурсы, и даже тамада в лице Ксении Собчак.
Однако под занавес на место торжества нагрянула полиция. Всё это действо Sobesednik.ru прокомментировала главная сваха страны Роза Сябитова.
Свою свадьбу 23-летний Алишер Моргенштерн и 21-летняя студентка Дилара праздновали на теплоходе. Перед этим жених пришёл к невесте в дом с букетом из чупа-чупсов. Подруги Дилары устроили Алишеру различные конкурсы, перед тем как тот смог забрать свою возлюбленную в ЗАГС. На регистрацию молодожёны отправились на стареньком автомобиле дедушки рэпера, но котором он катал Дилару ещё в 2017 году. Машину специально перегнали в столицу из Уфы.
Ведущей праздника стала Ксения Собчак, а публику развлекал Александр Ревва, карлики, цыгане и лошади. Однако, без непредвиденных обстоятельств не обошлось. Под конец веселья на судно пожаловали полицейские. По слухам, они искали наркотики и 15 минут не выпускали никого с теплохода. Только после проверки гости смогли покинуть торжество.
Роза Сябитова на этой громкой свадьбе не присутствовала, но она лично знакома с рэпером. Тот приходил на проект «Давай поженимся!» в качестве друга жениха. Поведение рэпера на съёмках вызвало у Сябитовой опасения как у психолога, так как он постоянно забывал слова своих песен. Роза также сделала вывод, что уровень образованности звезды не высок.
– Я радуюсь любой свадьбе, это суть моей профессии, – сказала сваха Sobesednik.ru. – Рада я и за Моргенштерна. Но молодожёнам нужно понимать, что семья – это долгий жизненный проект, похожий на американские горки.
Сложности у Моргенштерна и его жены будут в любом случае. Образование очень важно для воспитания детей. И потом, нашему поколению больше повезло – у нас не было интернета. Наши «самовыражения» не найдёшь в сети. А у молодёжи ситуация другая. Когда они будут говорить своим детям, что они должны учиться, читать книги, те предоставят информацию из интернета и скажут: «Папка и мамка, вы на себя-то посмотрите!». И у взрослых не будет аргументов в свою пользу.
Сябитова считает, что появление на свадьбе людей в погонах – недобрый знак.
– Судя по тому, как эту свадьбу описывают в интернете, полиция появилась не беспричинно, – продолжает собеседница. – Нашей полиции есть чем заняться, кроме как приезжать на свадьбу Моргенштерна. Что там была за причина – не моё дело. Но это против всех традиций свадьбы.
Кстати, гостей насторожило то, что когда молодожёны запускали голубей в небо, как символ любви и преданности, те отказались далеко лететь и сели на ближайшую ветку. Однако, на это, по словам Сябитовой, обращать внимание не стоит.
– Про свадебные традиции с голубями я вообще не знаю. Это из той серии, что не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, – уверяет сваха. – Я изучаю свадебные традиции глубоко.
Например, одеяние невесты – это священная вещь. К примеру, фату нужно надевать только целомудренной невесте. Я сохранила фату своей дочери Ксении с первой её свадьбы, вот это действительно важно (сейчас дочь Розы Сябитовой в браке во второй раз – Прим. Sobesednik.ru). Фату нужно вешать на колыбельку первенца, так как она охраняет от сглаза. Это как символ связи матери и ребёнка.
Не пришла в восторг сваха от участия в свадьбе Моргенштерна Ксении Собчак. Сябитова призналась, что сама она бы не решилась провести свадьбу рэпера.
– Сейчас такое время – каждый зарабатывает, как может, – пояснила ведущая. – Во время пандемии я сделала два вывода. Первый – это то, что молодёжь нас отодвинула. Второй – нужно беречь свою репутацию. Сейчас можно зарабатывать очень много самыми простыми способами. И деятельность Моргенштерна – один из показателей. Но для себя решила, что репутация важнее. Я бы не пошла на свадьбу Моргенштерна ни в каком качестве.
Теги: #Моргенштерн, #Роза Сябитова, #Шоу-бизнес, #новости шоу-бизнеса, #Знаменитости
Рубрика: Шоу-бизнес