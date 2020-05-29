"Полиция появилась не беспричинно!" Роза Сябитова прокомментировала ЧП на свадьбе Моргенштерна

Сябитова считает, что появление на свадьбе людей в погонах – недобрый знак.

– Судя по тому, как эту свадьбу описывают в интернете, полиция появилась не беспричинно, – продолжает собеседница. – Нашей полиции есть чем заняться, кроме как приезжать на свадьбу Моргенштерна. Что там была за причина – не моё дело. Но это против всех традиций свадьбы.

Кстати, гостей насторожило то, что когда молодожёны запускали голубей в небо, как символ любви и преданности, те отказались далеко лететь и сели на ближайшую ветку. Однако, на это, по словам Сябитовой, обращать внимание не стоит.

– Про свадебные традиции с голубями я вообще не знаю. Это из той серии, что не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, – уверяет сваха. – Я изучаю свадебные традиции глубоко.

Например, одеяние невесты – это священная вещь. К примеру, фату нужно надевать только целомудренной невесте. Я сохранила фату своей дочери Ксении с первой её свадьбы, вот это действительно важно (сейчас дочь Розы Сябитовой в браке во второй раз – Прим. Sobesednik.ru). Фату нужно вешать на колыбельку первенца, так как она охраняет от сглаза. Это как символ связи матери и ребёнка.

Не пришла в восторг сваха от участия в свадьбе Моргенштерна Ксении Собчак. Сябитова призналась, что сама она бы не решилась провести свадьбу рэпера.

– Сейчас такое время – каждый зарабатывает, как может, – пояснила ведущая. – Во время пандемии я сделала два вывода. Первый – это то, что молодёжь нас отодвинула. Второй – нужно беречь свою репутацию. Сейчас можно зарабатывать очень много самыми простыми способами. И деятельность Моргенштерна – один из показателей. Но для себя решила, что репутация важнее. Я бы не пошла на свадьбу Моргенштерна ни в каком качестве.