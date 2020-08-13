Вчера, в 22:51

"Не даёт покоя слава матери!" Специалист рассказал по какой причине дочь Успенской могла оказаться в наркологической клинике

Психолог Сергей Ланг призвал интернет-пользователей прекратить травлю Татьяны Плаксиной

Фото: Instagram: @pacha_tati

Дочь Любови Успенской вновь заставляет опасаться за неё. СМИ пишут, что 31-летняя Татьяна Плаксина находится в наркологической клинике, куда её отправила знаменитая мать. Однако, сама дочь звезды уверяет, что она по-прежнему находится дома и готовится к некому концерту. В том, что действительно происходит с Татьяной, Sobesednik.ru помог разобраться психолог.

Напомним, что Успенской только недавно удалось восстановить хорошие отношения с дочкой, которые испортились в основном из-за зависимости Татьяны. Помирившись с мамой, Плаксина стала часто давать домашние концерты по интернету. Она пела и играла на пианино. Но в один из дней Татьяна написала, что её заперли и отобрали телефон. Однако, после того, как в интернете появились слухи, что дочь Успенской увезли в наркологическую клинику, Татьяна записала на своей странице видео, в котором сообщила, что с ней все хорошо и она находится дома.

- Я подробно изучил страничку Татьяны, - говорит психолог Сергей Ланг. – Могу сказать, что она очень сильно углубилась в свой внутренний мир и это является для неё своеобразной защитой. Её реальный мир – это больницы, пресса, травля, обсуждение. Поэтому она пытается как-то выжить в музыке. Я думаю, ей не даёт покоя слава её матери. Ведь Любовь Успенская по сей день востребована, а дочь не смогла себя реализовать. Страдания и привели Татьяну к тому, что она стала употреблять наркотики.

Фото: Instagram: @sergeylang

По словам специалиста, психологическое состояние Плаксиной тяжёлое и помочь ей может только лишь её окружение и доброжелатели.

- Она действительно убеждена, что независима, у неё есть поклонники, которые её ждут, - продолжает наш собеседник. – То есть, она не обманывает. Но её выступления – это всего лишь домашние посиделки. Ей это и помогает жить. В комментариях сейчас ей пишут, что она врёт, на самом деле она наркоманка и находится в больнице. Но люди не понимают, насколько серьёзны душевные страдания, которые они ей причиняют этими фразами. Бывших наркоманов не бывает. Бывает состояние ремиссии, но случаются и рецидивы. А поскольку вокруг дочери Успенской много людей, которые её травят, не удивительно, что её тянет к запрещённым веществам.

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