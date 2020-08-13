"Не даёт покоя слава матери!" Специалист рассказал по какой причине дочь Успенской могла оказаться в наркологической клинике

Дочь Любови Успенской вновь заставляет опасаться за неё. СМИ пишут, что 31-летняя Татьяна Плаксина находится в наркологической клинике, куда её отправила знаменитая мать. Однако, сама дочь звезды уверяет, что она по-прежнему находится дома и готовится к некому концерту. В том, что действительно происходит с Татьяной, Sobesednik.ru помог разобраться психолог.

Напомним, что Успенской только недавно удалось восстановить хорошие отношения с дочкой, которые испортились в основном из-за зависимости Татьяны. Помирившись с мамой, Плаксина стала часто давать домашние концерты по интернету. Она пела и играла на пианино. Но в один из дней Татьяна написала, что её заперли и отобрали телефон. Однако, после того, как в интернете появились слухи, что дочь Успенской увезли в наркологическую клинику, Татьяна записала на своей странице видео, в котором сообщила, что с ней все хорошо и она находится дома.

- Я подробно изучил страничку Татьяны, - говорит психолог Сергей Ланг. – Могу сказать, что она очень сильно углубилась в свой внутренний мир и это является для неё своеобразной защитой. Её реальный мир – это больницы, пресса, травля, обсуждение. Поэтому она пытается как-то выжить в музыке. Я думаю, ей не даёт покоя слава её матери. Ведь Любовь Успенская по сей день востребована, а дочь не смогла себя реализовать. Страдания и привели Татьяну к тому, что она стала употреблять наркотики.