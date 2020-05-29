Брат Владимира Кузьмина: В молодости Пугачева могла "керосинить" до пяти утра

О романах Аллы Пугачёвой ходит немало легенд. В своё время певице приписывали любовные отношения с Владимиром Кузьминым. О том, что действительно связывало его и Аллу, Sobesednik.ru рассказал брат артиста – Александр.

Знакомство Кузьмина и Пугачёвой состоялось в 1984 году. У Владимира на тот момент уже была своя группа «Динамик», в которую он позвал и брата.

– «Динамик» в своё время была очень популярной авангард-группой, – говорит Александр Кузьмин. – Когда Владимир познакомился с Аллой, у нас было гораздо больше концертов, чем у неё. Нашей аудиторией была молодёжь, а Аллу слушали люди постарше.

Музыкант вспоминает, что существует несколько версий того, как Пугачёва заинтересовалась братом. Согласно первой, Алла услышала, как поёт Владимир на кассете, которую ей принёс Александр Кальянов.

– Сейчас это трудно понять, но раньше мы же могли записывать на одну кассету много разной музыки – одна поверх другой. Так вот Кальянов дал послушать Алле какую-то её рабочую запись, но там остался кусочек от старой записи, – вспоминает Александр – Это была Володина песня «Менестрели». Пугачёва попросила навести справки об этом музыканте, а потом она пришла на наш концерт…

По второй, уже официальной версии, Алла тогда готовилась к выступлению на рок-фестивале, и ей нужен был музыкант, разбирающийся в этом жанре.

– Мне кажется, вторую Алла придумала сама. На самом деле, у неё, скорее всего, была личная мотивация, – продолжает Кузьмин. – Вскоре Владимир начал записывать альбом для Пугачёвой. Появились композиции, такие как «Птица певчая», «Этот парень с гитарой». Но тут своё слово вставил Игорь Николаев, который тогда от Пугачёвой практически не отходил. Он сказал брату: «Все эти песни хорошие, но хитов нет!». Володя ответил: «Нет проблем!». И той же ночью написал песню «Надо же», которая и стала настоящим хитом.