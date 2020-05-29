Брат Владимира Кузьмина: В молодости Пугачева могла "керосинить" до пяти утра
Участник легендарной группы "Динамик", Александр Кузьмин рассказал подробности давних отношений своего брата и Примадонны
О романах Аллы Пугачёвой ходит немало легенд. В своё время певице приписывали любовные отношения с Владимиром Кузьминым. О том, что действительно связывало его и Аллу, Sobesednik.ru рассказал брат артиста – Александр.
Знакомство Кузьмина и Пугачёвой состоялось в 1984 году. У Владимира на тот момент уже была своя группа «Динамик», в которую он позвал и брата.
– «Динамик» в своё время была очень популярной авангард-группой, – говорит Александр Кузьмин. – Когда Владимир познакомился с Аллой, у нас было гораздо больше концертов, чем у неё. Нашей аудиторией была молодёжь, а Аллу слушали люди постарше.
Музыкант вспоминает, что существует несколько версий того, как Пугачёва заинтересовалась братом. Согласно первой, Алла услышала, как поёт Владимир на кассете, которую ей принёс Александр Кальянов.
– Сейчас это трудно понять, но раньше мы же могли записывать на одну кассету много разной музыки – одна поверх другой. Так вот Кальянов дал послушать Алле какую-то её рабочую запись, но там остался кусочек от старой записи, – вспоминает Александр – Это была Володина песня «Менестрели». Пугачёва попросила навести справки об этом музыканте, а потом она пришла на наш концерт…
По второй, уже официальной версии, Алла тогда готовилась к выступлению на рок-фестивале, и ей нужен был музыкант, разбирающийся в этом жанре.
– Мне кажется, вторую Алла придумала сама. На самом деле, у неё, скорее всего, была личная мотивация, – продолжает Кузьмин. – Вскоре Владимир начал записывать альбом для Пугачёвой. Появились композиции, такие как «Птица певчая», «Этот парень с гитарой». Но тут своё слово вставил Игорь Николаев, который тогда от Пугачёвой практически не отходил. Он сказал брату: «Все эти песни хорошие, но хитов нет!». Володя ответил: «Нет проблем!». И той же ночью написал песню «Надо же», которая и стала настоящим хитом.
- Правда ли, что между Аллой Борисовной и вашим братом был бурный роман?
- Я не понимаю, почему люди так решили. Да, Алла отличалась от других женщин незаурядным голосом и красотой, она была очень доброй. Всем нашим музыкантам, с которыми работала, она помогла приобрести квартиры, машины. Благодаря Алле, Володя стал счастливым обладателем новой «пятёрки», которая по наследству досталась мне, так же как велосипед и портфели. Тогда же вообще было очень трудно купить машину, даже если у тебя есть деньги. Люди в очереди стояли по пять-десять лет!
Но по поводу их романа, я скажу так: никто свечку не держал, и я в том числе. Я сам в тот период часто ночевал у Аллы, потому что мы у неё всей компанией засиживались до утра. Я мог у неё оставаться и без Володи. Мы часто с Аллой вдвоём играли в Буриме. Это литературная игра, когда один человек говорит фразу, а другой её продолжает и получается интересная история.
Алла – очень энергичная женщина. Она могла «керосинить» до пяти часов утра, а в шесть уже привести себя в порядок и отправиться к замминистра решать вопросы. А компания у нас тогда была одна и та же – Алла, мой брат Владимир, я, Володя Пресняков (он тогда за дочкой Пугачёвой Кристинкой ухаживал), Александр Кальянов и Игорь Николаев.
- Как думаете, почему у Пугачёвой и вашего брата все же не сложился роман, который потом бы мог перерасти в брак?
- Все прекрасно знают, как Алла со своими мужьями обычно поступает. Там лирики мало, в основном деловые вопросы решаются, на которые Владимир вряд ли бы подписался.
Я даже помню, как он однажды пришёл ко мне ночью в отчаянии и говорит: «Саш, мне так уже эта тусовка надоела! Каждый день одно и то же! Я уже забыл, когда брал гитару в руки и песни сочинял. Раньше было в день по одной песне, а сейчас два месяца идёт какая-то тусня!»
В тех отношениях не было особой перспективы. Володя – лидер. Он никогда бы не согласился на роль Киркорова, Галкина и всех тех, кого Алла Борисовна поджала под себя.
Алла - та самая сильная женщина и человек не простой, с ней тяжело. Володя бы подписал себе приговор на всю жизнь.
Вот, например, у меня с моей супругой Наталией Кузьминой, всё по другому - у нас взросло-детская любовь. Несмотря на то, что моя Наташа тоже сильная женщина и одновременно творческий человек, обладает качествами делового человека, она является концертным директором, соавтором моих песен и даже специалистом с 20-летним стажем по сделкам с недвижимостью - в нашем союзе она полностью предоставляет мне свободу выбора и не пытается меня загнать под каблук.
Свобода в несвободных отношениях мужчины и женщины крайне важны и провоцируют на любовь и гармонию во всем. Поэтому творящим, в первую очередь, очень важно иногда отказываться от покровительства важных персон, в обмен на собственную невесомость во вселенной своих творческих миров. Наш с Наташенькой Кузьмин-хоум счастлив.
- Правда, что Пугачёва хотела сделать из Владимира поп-короля?
- В этом не было смысла. Можно было, конечно, на лакомый кусочек прыгнуть. Но зачем, если человек сам способен себя обеспечить?
Он мог заниматься тем, чем он хочет, а не принадлежать кому-то. Когда ты идёшь на такие сделки, все равно приходится чем-то платить. В жизненные планы Володи это не входило. В планы брата входило собственное творчество и у него это получилось. В следующем 2022 году мы отметим 40-летний юбилей группы «Динамик», песни которой до сих пор трогают сердца слушателей.
Когда мы с Володей записывали песни, мы даже не представляли себе, что они станут настоящими хитами. Я помню почти все записи, как я писал аранжировки к песням, забавные истории с нашими музыкантами. Я очень рад, что наши выступления до сих пор со всеми подробностями помнят поклонники, которые пишут мне много писем со словами поддержки и благодарности.
Я всегда счастлив делиться воспоминаниями о золотых временах работы в «Динамике». Я счастлив осознавать то, что все, что мы делали, было не зря. Я благодарю Sobesednik.ru за интересные вопросы и желаю всем людям иногда ностальгировать… это крайне прекрасно!
Теги: #Алла Пугачева, #Владимир Кузьмин, #Знаменитости, #Шоу-бизнес
Рубрика: Шоу-бизнес