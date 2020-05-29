Моргернштерн станцевал неприличный танец на своем бракосочетании

Торжество он устроил на арендованном теплоходе на Москве-реке с шикарным видом. На палубе были установлены скульптуры и живая лошадь. Вероятно, на ней Алишер будет разъезжать в конце вечеринки. В число приглашенных гостей вошли друзья и коллеги певца: блогеры Карина Кросс, Настя Ивлеева, Слава Марлоу, Даня Милохин. Последний вырядился в костюм с розовой бахромой. А Ксения Анатольевна соорудила на голове "бабушкину прическу" и прикинулась дальней родственницей из Уфы.

Невеста была в платье с пышной юбкой от дизайнера Игоря Гуляева и короне, а гости ехали на традиционной "свадебной машине" 90-х Daewoo Nexia.