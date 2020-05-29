Моргернштерн станцевал неприличный танец на своем бракосочетании
Певец устроил театрализованное торжество в стиле "безвкусицы 90-х" и пригласил Собчак в качестве ведущей
23-летний рэпер и миллионер Алишер Моргенштерн устроил веселую свадьбу в стиле 90-х годов с арендованным лимузином, безвкусно украшенными машинами и традиционным выкупом невесты. Музыкант терпеливо отвечал на вопросы подружек невесты, участвовал в дурацких конкурсах, кусал каравай, выпускал белых голубей и носил невесту Дилару на руках.
Торжество он устроил на арендованном теплоходе на Москве-реке с шикарным видом. На палубе были установлены скульптуры и живая лошадь. Вероятно, на ней Алишер будет разъезжать в конце вечеринки. В число приглашенных гостей вошли друзья и коллеги певца: блогеры Карина Кросс, Настя Ивлеева, Слава Марлоу, Даня Милохин. Последний вырядился в костюм с розовой бахромой. А Ксения Анатольевна соорудила на голове "бабушкину прическу" и прикинулась дальней родственницей из Уфы.
Невеста была в платье с пышной юбкой от дизайнера Игоря Гуляева и короне, а гости ехали на традиционной "свадебной машине" 90-х Daewoo Nexia.
Говорят, Ксения Собчак долго уговаривала Алишера на интервью, но он просил денег и немалых. Поэтому они решили вопрос бартером - Ксения проведет его свадьбу, а он даст ей эксклюзив. Так или иначе сама Собчак сообщила о том, что "ребята накопили".
После официальной регистрации в ЗАГСе на Кутузовском проспекте Моргерншерн, не стесняясь присутствия родственников, упал на пол и станцевал тверк, изображая половой акт и неприлично двигая задом. Невеста при этом заливисто хохотала, да и вообще не обращала внимания на пошлые шуточки новоиспеченного жениха, который в качестве комплиментов ей сказал "она не прыщавая" и "у нее большая ж...".
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