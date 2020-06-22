Ирина Грибулина: "Зрители много лет думали, что я жена Караченцова"

67-летняя Грибулина – одна из самых известных российских авторов. Её песни пели лучшие советские артисты – Кобзон, Леонтьев, Гурченко. Грибулина рассказала нам, как пережила пандемию, почему её считали женой Караченцова, а также назвала свой эталон мужчины.

Последние месяцы Ирина Евгеньевны заняты подготовкой ко дню рождения, съёмками в различных проектах. Поэтесса и композитор счастлива снова выступать, ведь в пандемию ей, как и многим артистам, очень не хватало общения со зрителями.

– Все жили на последние копеечки, но, слава богу, у меня была небольшая подушка безопасности. И потом, я – человек медийный, обо мне снимались фильмы, передачи, эти гонорары тоже помогали мне.

Я вообще не из жалобщиков, могу прожить на очень небольшие деньги, ведь многое в жизни повидала, в том числе нищету, когда мама заболела, папы не было, и я с пятнадцати лет работала и содержала семью. Поэтому, надо не жаловаться, а принимать то, что свыше.

Я ещё и много помогала в пандемию, особенно бездомным животным, у меня 15 подопечных по соседним дворам.

– Из ваших многочисленных творений, какая песня самая знаковая для вас?

– Для меня каждая песня, как ребёнок, как и для любого творца. Но я для себя очень знаковой считаю песню «Доченька». Эту песню исполнял Иосиф Давыдович Кобзон, она была подарена его доченьке Наташе на свадьбу. Я написала для него и его семьи более тридцати песен. Чем мне дорога именно «Доченька»: весь русскоязычный мир по всей планете под эту песню выдают своих дочерей, отцы плачут. С танцем под эту песню отец отдаёт свою дочь её мужу. Я так счастлива, что эта песня так долго живёт и остаётся для многих семей знаковой.