"Поведение истерички": Публика осудила режиссера "Чикатило", оскорбившего Леру Кудрявцеву

Утонченная и безобидная телеведущая неожиданно снова оказалась в центре скандала. Причиной стала неудачная шутка во время одного из концертов на фестивале «Новая волна». Сценаристы вставили в речь Леры фразу о том, что «фильмов режиссёра Сарика Андреасяна много, но хорошего в них мало». По заверениям Кудрявцевой, на прогоне она спрашивала режиссёров шоу, не обидится ли на это сам Сарик (37-летний армянский режиссер, снявший сериал «Чикатило» – Ред.) И когда ей ответили, что все нормально, зачитала со сцены написанный текст.

В ответ на шутку Сарик пришел в бешенство и разразился гневным постом в Инстаграм, назвав Леру тварью с грязным ртом, которую плохо воспитали родители.