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"Поведение истерички": Публика осудила режиссера "Чикатило", оскорбившего Леру Кудрявцеву

Скандал после неудачной шутки на "Новой волне" захватил половину российского шоу-бизнеса

Фото: Instagram/leratv

Утонченная и безобидная телеведущая неожиданно снова оказалась в центре скандала. Причиной стала неудачная шутка во время одного из концертов на фестивале «Новая волна». Сценаристы вставили в речь Леры фразу о том, что «фильмов режиссёра Сарика Андреасяна много, но хорошего в них мало». По заверениям Кудрявцевой, на прогоне она спрашивала режиссёров шоу, не обидится ли на это сам Сарик (37-летний армянский режиссер, снявший сериал «Чикатило» – Ред.) И когда ей ответили, что все нормально, зачитала со сцены написанный текст. 

В ответ на шутку Сарик пришел в бешенство и разразился гневным постом в Инстаграм, назвав Леру тварью с грязным ртом, которую плохо воспитали родители. 

Фото: Instagram
– Прежде чем раскрывать свой грязный рот и вы и весь ваш шоу бизнесс состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов хорошенько проверьте информацию которую вы произносите и тупую шутку которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас, – написал Сарик. А затем добавил, что свою хоть и небольшую популярность он заработал собственными силами, не продавая честь, гордость, тело, достоинство, своих детей и родную мать.

По мнению Андреасяна, шутить над ним позволительно только таким персонам, как Иван Ургант и Дмитрий Нагиев, а всех остальных он назвал бесталанными и невоспитанными. 

«Люди продающие свои рты и совесть не имеют право надо мной шутить, – заявил режиссёр. – Я с вами за одним столом не сидел, руку вам не жму и не особо хочу и в ваших пиарах и раскрутках не нуждаюсь».

Возмутилась и сама Кудрявцева, по мнению которой мужчина, оскорбляющий женщину, не имеет права называться мужчиной.

На поддержку Леры поднялась половина шоу-бизнеса: слова поддержки телеведущей написали Катя Гордон, Ольга Орлова, Александр Васильев.

Фото: Instagram

Лера опубликовала в самом деле низкие рейтинги фильмов Сарика, а также заявила, что не собирается терпеть оскорбления, ведь сама она не переходила на личности и ничего против режиссера не имеет, даже картин его не смотрела.

Не хотелось отвечать, но раз дошло до прямых оскорблений, решила все же выяснить, что за гения «обидели», разложить по фактам и объяснить товарищу, что «хавать» мерзкую истерику в свой адрес не собираюсь, - сообщила Кудрявцева. И предположила, что судьба режисера, оскорбляющего незнакомую женщину, незавидна.

Поклонники Леры назвали слова Сарика поведением истерички и вообще удивились, что телеведущая обратила внимание на его слова и посвятила ему целый пост.

К слову сказать, режиссёра в этой некрасивой ситуации поддержали Лиза Арзамасова, Гульнара Нижинская, Виталий Гогунский, Никита Джигурда и Любовь Толкалина. 

Чем закончится публичная ссора двух известных людей, предугадать нетрудно. Скорее всего, они незаметно помирятся на одной из светских вечеринок и сведут конфликт на нет, как и принято в шоу-бизнесе.

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