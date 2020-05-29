"Это ковид!" После возвращения из отпуска Елена Ваенга напугала поклонников странным посланием

Встревоженным поклонникам осталось лишь догадываться: то ли Елена просто простудилась или решила поддержать свой иммунитет, то ли у нее «то самое заболевание».

«Это ковид, выздоравливайте».

«У меня все кто в Турцию из родственников ездили, все вернулись с ковид. Надеюсь ничего серьезного. Наибыстрейшего Лене выздоровления, ведь концерты скоро».

«Я только переболела! Ужасно!!! Тяжело!!! Будьте здоровы! Мужайтесь!»

«Выздоравливайте!! Похоже, ковид до Вас добрался?»

«Ого, набор ковидника. Скорейшего выздоровления!»

«Без прививки поехали в Турцию?!" – писали самые сердобольные подписчики.

Несмотря на поднявшуюся в комментариях панику, Елена никак не отреагировала на сообщения и просто пропала.

Как бы то ни было, почти все комментаторы пожелали певице крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Мы присоединяемся к этим пожеланиям и надеемся на крепкий иммунитет Елены.