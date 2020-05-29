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"Это ковид!" После возвращения из отпуска Елена Ваенга напугала поклонников странным посланием

Приехав из Турции, певица выложила многозначительный пост и перестала отвечать на сообщения

Фото: Instagram/vaengaofficial

Еще недавно любимая в народе певица радовала поклонников роскошными фотографиями с семейного отдыха в Турции, куда отправилась с близкими перед 1 сентября. Елена наслаждалась свежими фруктами и синим морем, каталась на яхте и ходила по турецким улочкам.

Но вдруг в ее блоге появился пугающий и неоднозначный пост со снимком большого стола, на котором разложены всевозможные лекарства.

«Шикарненько», - со свойственным ей сарказмом подписала снимок Ваенга.


Встревоженным поклонникам осталось лишь догадываться: то ли Елена просто простудилась или решила поддержать свой иммунитет, то ли у нее «то самое заболевание».

«Это ковид, выздоравливайте».

«У меня все кто в Турцию из родственников ездили, все вернулись с ковид. Надеюсь ничего серьезного. Наибыстрейшего Лене выздоровления, ведь концерты скоро».

«Я только переболела! Ужасно!!! Тяжело!!! Будьте здоровы! Мужайтесь!»

«Выздоравливайте!! Похоже, ковид до Вас добрался?»

«Ого, набор ковидника. Скорейшего выздоровления!»

«Без прививки поехали в Турцию?!" – писали самые сердобольные подписчики.

Несмотря на поднявшуюся в комментариях панику, Елена никак не отреагировала на сообщения и просто пропала.

Как бы то ни было, почти все комментаторы пожелали певице крепкого здоровья и скорейшего выздоровления. Мы присоединяемся к этим пожеланиям и надеемся на крепкий иммунитет Елены.

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