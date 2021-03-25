"Не стало моего ребеночка!" Ольга Зарубина плачет из-за большой трагедии

Певица Ольга Зарубина празднует день рождения: сегодня ей исполнилось 63 года. Впрочем, сейчас бывшая жена Александра Малинина находится не в лучшем состоянии. Пять дней назад в ее жизни случилась большая трагедия, от которой она не может отойти до сих пор.

- Самый тяжелый день в моей жизни, - сообщила певица. - Я плачу и не могу остановиться. Не стало моего любимого ребеночка Бакса. Когда это происходит у тебя на глазах, то это совсем невыносимо.

Бакс – собака, которую Зарубина приобрела еще во время жизни в Америке. С тех пор они всегда были вместе. Когда звезда решила вернуться на ПМЖ в Россию, забрала его с собой.

- Я отыскала его еще крохой, маленькой глупышкой, в соседнем штате в Америке и, не задумываясь, поехала за ним, - говорит Ольга. - Ему было всего четыре месяца, но уже был смышленый. Он не сразу пошел ко мне, я взяла его на руки, но он отбивался лапами. Не хотел покидать свою семью, где у него были его друзья-собаки. Всю жизнь он прожил в России и неожиданно маленькое сердечко остановилось. Очень больно осознавать это. Он был другом, который меня любил, был верен и никогда не предавал!

Напомним, что не так давно Зарубина потеряла мать. У нее тоже остановилось сердце.