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"Стопами Пугачевой": Аллегрова рассказала о возвращении на сцену

"Императрица" планирует устроить тур, посвященный ее 70-летию

В Сочи завершился конкурс молодых исполнителей «Новая волна». На концерте закрытия появилась Ирина Аллегрова, рассказав о принятии важного решения в своей жизни.

С начала пандемии 69-летняя Ирина Александровна ведет едва ли не затворнический образ жизни.  Она больше года не выходила на сцену: сильно боялась коронавируса. Видимо, из-за этого в Сочи Аллегрова была сама не своя. Едва ли не бегом проскочила в гримерку, а после выступления в сопровождении охранников скрылась в машине.

- Без комментариев, - заявила певица, когда журналисты попросили ее о коротком интервью.

Семь лет назад «императрица» заявила об уходе со сцены. Певица уверяла, что хочет пожить простой человеческой жизнью. Но сейчас решила пойти стопами Пугачевой и передумала. Аллегрова заявила, что планирует вернуться на сцену. В ближайшее время намечены ее концерты в Германии, а в начале следующего года - в Санкт-Петербурге и городах Сибири. Готовит звезда и новое шоу, посвященное ее 70-летию, в рамках следующей «Новой волны».  

- Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт, - заявила певица. - Будет много, я надеюсь, интересного, много нового. Так что на будущий год приходите: я вас буду ждать.

Аллегрова пообещала, что приготовит к юбилею множество новинок. Одну из них – песню «Имя твое» - на стихи Марины Цветаевой она представила в Сочи.

- Жарко очень, - вздыхала звезда.

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