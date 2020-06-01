Сегодня, в 12:02

"Коля поливал нас «химией": Галкин рассказал о странной выходке Баскова на глазах Пугачевой

Погибло на празднике все: еда, настроение, наряды

Фото: Фото - instagram

Алла и Максим были в ужасе от того, что вытворил Николай

Максим Галкин приехал на «Новую волну» в Сочи, чтобы принять участие в юбилейном концерте, посвященном грядущему 45-летнему юбилею Николая Баскова. В этот вечер Макс поздравил Баскова с праздником и рассказал, как певец отравил своих звездных коллег.

- Мы как-то праздновали день рождения жены Саши Буйнова, Алены, - рассказывал Максим. – Был замечательный праздник, такой накал шел! Ближе к 12 ночи приехал Коля. Он был очень веселый – тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из Интернета и открывал под них рот. Мы были счастливы: все-таки свои люди! Но Коля чувствовал, что чего-то не хватает. Тогда он решил немножко увеселить праздник и подумал, что нужен спецэффект. Не прерывая пения, Коля вытащил здоровый огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой поняла Пугачева. Она мне говорит: «Я пойду покурю!»

Игорь Крутой стал говорить Баскову: «Коля, остановись!». Но из-за громкой музыки слов маэстро он не слышал.

-  Это потом мы узнали, что Коля первый раз общался с огнетушителем, не зная, как он работает, - улыбнулся Максим. - А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма вышла с прической – у нее никогда так волосы не стояли! И в чем уникальность Коли: он, не останавливался, разбрызгивал на нас порошок, поливал химией и кричал: «Спасайтесь, это опасно!».

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Шоу-бизнес 1 час назад

«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи

Культура и ТВ 1 час назад

Вера Алентова и Алексей Баталов снова пошли по кинотеатрам

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Стопами Пугачевой": Аллегрова рассказала о возвращении на сцену

Культура и ТВ 2 часа назад

Московские театры избавляются от неугодных актеров

Спорт 4 часа назад

Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Культура и ТВ 6 часов назад

Сегодня отмечается День российского кино

Культура и ТВ 7 часов назад

БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе

Культура и ТВ 8 часов назад

Куда пойти на выходные 27-29 августа

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Культура и ТВ 15 часов назад

Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Том Круз тоже врёт, что сам выполняет трюки!" Каскадёр прокомментировал скандальный клип Полины Гагариной

Шоу-бизнес 20 часов назад

"Это любовь, скачут пружинки": Анна Плетнева перепела песню о мастурбации

Культура и ТВ 20 часов назад

Вторая жена Андрея Краско: "Годовщина нашей свадьбы напоминала поминки"

Культура и ТВ 22 часа назад

С глаз долой. Могила Алексея Булдакова – одна из самых неухоженных на аллее актёров

Культура и ТВ 23 часа назад

Кирилл Серебренников возвращается к нам с "Декамероном": "Если люди любят — все будет хорошо!"

Шоу-бизнес 1 день назад

Татьяна Буланова впервые подробно рассказала о своем новом возлюбленном

Шоу-бизнес 1 день назад

"Безработица, алкоголь и депрессия довели до суицида?" Друзья рассказали о последних днях жизни экстрасенса Дардо Кусто.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика