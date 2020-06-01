"Коля поливал нас «химией": Галкин рассказал о странной выходке Баскова на глазах Пугачевой

Максим Галкин приехал на «Новую волну» в Сочи, чтобы принять участие в юбилейном концерте, посвященном грядущему 45-летнему юбилею Николая Баскова. В этот вечер Макс поздравил Баскова с праздником и рассказал, как певец отравил своих звездных коллег.

- Мы как-то праздновали день рождения жены Саши Буйнова, Алены, - рассказывал Максим. – Был замечательный праздник, такой накал шел! Ближе к 12 ночи приехал Коля. Он был очень веселый – тогда он еще не соблюдал никаких диет и позволял себе выпить. Коля почувствовал, что надо как-то влиться в компанию. И стал петь. Ну как петь – подсоединил телефон к розетке, скачал свои фонограммы из Интернета и открывал под них рот. Мы были счастливы: все-таки свои люди! Но Коля чувствовал, что чего-то не хватает. Тогда он решил немножко увеселить праздник и подумал, что нужен спецэффект. Не прерывая пения, Коля вытащил здоровый огнетушитель. В тот момент мы поняли, что сейчас будет катастрофа. Первой поняла Пугачева. Она мне говорит: «Я пойду покурю!»

Игорь Крутой стал говорить Баскову: «Коля, остановись!». Но из-за громкой музыки слов маэстро он не слышал.

- Это потом мы узнали, что Коля первый раз общался с огнетушителем, не зная, как он работает, - улыбнулся Максим. - А тот огнетушитель был химический. Коля как дал залп! Погибло все на этом празднике: еда, настроение, наряды. Лайма вышла с прической – у нее никогда так волосы не стояли! И в чем уникальность Коли: он, не останавливался, разбрызгивал на нас порошок, поливал химией и кричал: «Спасайтесь, это опасно!».