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"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Георгий Остер-Малиновский ещё в декабре опасался, что с экстрасенсом может что-то случиться

Фото: Instagram: @dardokusto

Общественность и окружение знаменитого экстрасенса Дардо Кусто повергла в шок его внезапная гибель. Звезда многих телешоу был найден мертвым в комнате захудалого хостела, где он проживал в последнее время. Однако, приятель и коллега Дардо – участник проекта «Битва экстрасенсов», продюсер и кинорежиссер Георгий Остер-Малиновский рассказал Sobesednik.ru, что заблаговременно чувствовал, что с шаманом может произойти неладное. 

 Георгий познакомился с Дардо много лет назад благодаря работе, и быстро нашел с ним общий язык.

- Таких людей, как он, на Руси называли блаженными, - вспоминает Остер-Малиновский. – Но не будем утрировать. На сегодняшний день понятие «блаженный» означает «сумасшедший». Такие люди, как Дардо, не находят себе место в этом мире, они как будто бы не отсюда. Я с ним познакомился лично в тот период, когда делал свое мистическое шоу на радиостанции. Он был одним из первых приглашенных гостей. Это был парень абсолютно без звездности, хотя в тот период, я бы сказал, был его творческий пик, он был очень востребован в разных шоу. Он мне напоминал взрослого ребенка, который постоянно разглядывает окружающий мир. Сколько бы я с ним ни общался, мое впечатление о нем так и не смогло испортиться.

 Последний раз Георгий общался с Кусто несколько недель назад.. Даодо говорил, что у него есть некие денежные и жилищные затруднения.

- Меня в тот период не было в Москве, я ему предложил встретиться, когда вернусь, - продолжает наш собеседник. – Я сказал, что насколько смогу, я ему помогу. Но встреча так и не состоялась. Во вторник утром 24 августа я узнал, что он погиб… Сейчас пишут, что у него были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Я об этом слышал, но за руку его никогда не ловил. Были ситуации, когда мы вместе могли пропустить 2-3 бокала, но злоупотребления я не видел.

Фото: Личный архив Георгия Остер-Малиновского

Остер-Малиновский также рассказал нам, что накануне смерти приятеля он ощутил большую тревогу.

- У меня была большая съемка, но я ее прекратил заранее, - вздыхает Георгий. – Не могу сказать, что я что-то чувствовал, но я не понимал причину своего беспокойства. Давление зашкалило, пошла кровь носом. А потом рано утром мне сообщили, что Дардо не стало, и я понял, в чем была причина моего состояния. Он был человеком непростым, я тоже непростой. Возможно, между нами была какая-то связь.

 Георгий уверен, что Кусто ушел из жизни добровольно.

- Ни одна тварь не подняла бы руку на Дардо, - считает звезда «Битвы экстрасенсов». – Да, он был человеком со своеобразным чувством юмора, мог подурачиться на людях, иногда его заносило. Но он был добрым. В декабре я разговаривал со своим пиар-директором по поводу Дардо. Я тогда уже сказал, что он меня очень тревожит, и как бы с ним ничего не случилось. Я просто вижу людей, которые теряют всяческий смысл в этой жизни. Я сожалею только о том, что не успел с ним попрощаться. А за него, честно говоря, я рад. Я не вижу ничего в этом мире, что могло бы сделать его счастливым. Верю в реинкарнацию и надеюсь, что Дардо вернется в новом воплощении и у него все будет хорошо. Я рад, что он отмучился.

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