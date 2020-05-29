"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Общественность и окружение знаменитого экстрасенса Дардо Кусто повергла в шок его внезапная гибель. Звезда многих телешоу был найден мертвым в комнате захудалого хостела, где он проживал в последнее время. Однако, приятель и коллега Дардо – участник проекта «Битва экстрасенсов», продюсер и кинорежиссер Георгий Остер-Малиновский рассказал Sobesednik.ru, что заблаговременно чувствовал, что с шаманом может произойти неладное.

Георгий познакомился с Дардо много лет назад благодаря работе, и быстро нашел с ним общий язык.

- Таких людей, как он, на Руси называли блаженными, - вспоминает Остер-Малиновский. – Но не будем утрировать. На сегодняшний день понятие «блаженный» означает «сумасшедший». Такие люди, как Дардо, не находят себе место в этом мире, они как будто бы не отсюда. Я с ним познакомился лично в тот период, когда делал свое мистическое шоу на радиостанции. Он был одним из первых приглашенных гостей. Это был парень абсолютно без звездности, хотя в тот период, я бы сказал, был его творческий пик, он был очень востребован в разных шоу. Он мне напоминал взрослого ребенка, который постоянно разглядывает окружающий мир. Сколько бы я с ним ни общался, мое впечатление о нем так и не смогло испортиться.

Последний раз Георгий общался с Кусто несколько недель назад.. Даодо говорил, что у него есть некие денежные и жилищные затруднения.

- Меня в тот период не было в Москве, я ему предложил встретиться, когда вернусь, - продолжает наш собеседник. – Я сказал, что насколько смогу, я ему помогу. Но встреча так и не состоялась. Во вторник утром 24 августа я узнал, что он погиб… Сейчас пишут, что у него были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами. Я об этом слышал, но за руку его никогда не ловил. Были ситуации, когда мы вместе могли пропустить 2-3 бокала, но злоупотребления я не видел.