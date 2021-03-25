«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи

Анна Калашникова надолго запомнит свою поездку в Сочи на «Новую волну». На конкурс Анна прихватила с собой несколько чемоданов с одеждой – один другого краше! Впрочем, выгулять все наряды не смогла. В день закрытия Калашникову спасали врачи.

- Мне пришлось вызвать «Скорую», потому что я себя очень плохо почувствовала, - рассказывает Анна. – Боль в спине была просто невыносимая! Я не могла сделать и шага! Поэтому мне пришлось обратиться к врачам.

Сильная боль в спине беспокоит Калашникову уже больше недели. Впервые она почувствовала ее, когда вернулась из отпуска в Москву. Калашникова обратилась к врачам, которые выявили у нее позвоночную грыжу.