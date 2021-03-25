«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи
Медики диагностировали у Анны серьезный недуг
Анна Калашникова надолго запомнит свою поездку в Сочи на «Новую волну». На конкурс Анна прихватила с собой несколько чемоданов с одеждой – один другого краше! Впрочем, выгулять все наряды не смогла. В день закрытия Калашникову спасали врачи.
- Мне пришлось вызвать «Скорую», потому что я себя очень плохо почувствовала, - рассказывает Анна. – Боль в спине была просто невыносимая! Я не могла сделать и шага! Поэтому мне пришлось обратиться к врачам.
Сильная боль в спине беспокоит Калашникову уже больше недели. Впервые она почувствовала ее, когда вернулась из отпуска в Москву. Калашникова обратилась к врачам, которые выявили у нее позвоночную грыжу.
- Те рекомендации, которые мне дали врачи в Москве, слабо помогают, - вздыхает Анечка. – В Сочи боль вернулась: я не могла стоять и ходить. Перед выходом на красную дорожку стало совсем невыносимо. И я поняла, что без «Скорой помощи» не обойтись. Мне сделали укол, дали новые рекомендации. Врачи говорят, что нужно меньше физической активности, но с моей работой это невозможно.
Сейчас Калашникова ищет врача: делать операцию по удалению грыжи ей совсем не хочется.
- Я просто в отчаянии, - едва не плачет Калашникова. – Говорят, что при грыжах помогают иголки. Сейчас ищу врача, буду ходить на сеансы. С такой болью жизнь невыносимо. Надо срочно что-то решать.
Рубрика: Шоу-бизнес