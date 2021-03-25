Сегодня, в 13:45

«Боль невыносимая»: Калашникову на «Новой волне» спасают врачи

Медики диагностировали у Анны серьезный недуг

Фото: Личный архив Анны Калашниковой

Анна Калашникова надолго запомнит свою поездку в Сочи на «Новую волну». На конкурс Анна прихватила с собой несколько чемоданов с одеждой – один другого краше! Впрочем, выгулять все наряды не смогла. В день закрытия Калашникову спасали врачи.

- Мне пришлось вызвать «Скорую», потому что я себя очень плохо почувствовала, - рассказывает Анна. – Боль в спине была просто невыносимая! Я не могла сделать и шага! Поэтому мне пришлось обратиться к врачам.

Сильная боль в спине беспокоит Калашникову уже больше недели. Впервые она почувствовала ее, когда вернулась из отпуска в Москву. Калашникова обратилась к врачам, которые выявили у нее позвоночную грыжу. 

- Те рекомендации, которые мне дали врачи в Москве, слабо помогают, - вздыхает Анечка. – В Сочи боль вернулась: я не могла стоять и ходить. Перед выходом на красную дорожку стало совсем невыносимо. И я поняла, что без «Скорой помощи» не обойтись. Мне сделали укол, дали новые рекомендации. Врачи говорят, что нужно меньше физической активности, но с моей работой это невозможно.

Сейчас Калашникова ищет врача: делать операцию по удалению грыжи ей совсем не хочется.

- Я просто в отчаянии, - едва не плачет Калашникова. – Говорят, что при грыжах помогают иголки. Сейчас ищу врача, буду ходить на сеансы. С такой болью жизнь невыносимо. Надо срочно что-то решать.

Рубрика: Шоу-бизнес

Поделиться статьей
Комментарии для сайта Cackle
Персона
Общество 3 дня назад

Владимир Зеленский - Sobesednik.ru: "Я человек очень чувствительный и эмоциональный. Но Путин более эмоциональный и менее рациональный"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Расследование 2 дня назад

Учитель пожаловалась Путину на Снежану Денисовну из "Наша Russia". Она оказалась членом ОНФ

Политика 3 дня назад

Рамзану Кадырову отважились бросить вызов лишь два человека

Общество 1 неделю назад

Сегодня он играет джаз. А завтра снова Крым продаст?

Общество 1 неделю назад

Экс-спикер парламента "Новороссии" Царев заработал сотни миллионов на путевках в санаторий

Культура и ТВ 1 час назад

Вера Алентова и Алексей Баталов снова пошли по кинотеатрам

Шоу-бизнес 2 часа назад

"Стопами Пугачевой": Аллегрова рассказала о возвращении на сцену

Культура и ТВ 2 часа назад

Московские театры избавляются от неугодных актеров

Шоу-бизнес 3 часа назад

"Коля поливал нас «химией": Галкин рассказал о странной выходке Баскова на глазах Пугачевой

Спорт 4 часа назад

Сдержал слово: Тренер бельгийского футбольного клуба вышел к журналистам голый

Культура и ТВ 6 часов назад

Сегодня отмечается День российского кино

Культура и ТВ 7 часов назад

БэдКомедиан: недостатки российского кино не помешают ему на Западе

Культура и ТВ 8 часов назад

Куда пойти на выходные 27-29 августа

Шоу-бизнес 8 часов назад

"Давление зашкалило, пошла кровь носом!". Приятелю Дардо Кусто стало плохо накануне его смерти.

Культура и ТВ 15 часов назад

Уральских художник разрисовал голубятню логотипом "Роскосмоса"

Спорт 16 часов назад

Как на самом деле погиб Харламов. Мы нашли нового свидетеля той самой аварии

Шоу-бизнес 18 часов назад

"Том Круз тоже врёт, что сам выполняет трюки!" Каскадёр прокомментировал скандальный клип Полины Гагариной

Шоу-бизнес 20 часов назад

"Это любовь, скачут пружинки": Анна Плетнева перепела песню о мастурбации

Культура и ТВ 20 часов назад

Вторая жена Андрея Краско: "Годовщина нашей свадьбы напоминала поминки"

Культура и ТВ 22 часа назад

С глаз долой. Могила Алексея Булдакова – одна из самых неухоженных на аллее актёров

Культура и ТВ 23 часа назад

Кирилл Серебренников возвращается к нам с "Декамероном": "Если люди любят — все будет хорошо!"

Шоу-бизнес 1 день назад

Татьяна Буланова впервые подробно рассказала о своем новом возлюбленном

Шоу-бизнес 1 день назад

"Безработица, алкоголь и депрессия довели до суицида?" Друзья рассказали о последних днях жизни экстрасенса Дардо Кусто.

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика