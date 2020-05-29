Вчера, в 21:07

"Том Круз тоже врёт, что сам выполняет трюки!" Каскадёр прокомментировал скандальный клип Полины Гагариной

Певица ввела всех в заблуждение, сказав, что сама выпрыгивала из автомобиля в своём новом видео

Фото: Instagram

Полина Гагарина оказалась в центре громкого скандала. Причиной послужил новый клип певицы на песню «Вчера», где по сюжету её героиня выпадает из машины прямо на проезжую часть, которая кишит другими автомобилями. Артистка утверждала, что выполнила трюк самостоятельно. Однако, её быстро вывели на чистую воду… Подробности инцидента – в материале Sobesednik.ru.

Сразу после выхода клипа Полину просто атаковали поклонники с комплиментами и поздравлениями с премьерой. А когда в интернете певица сообщила, что сама выполнила сложный элемент, так вообще все поразились её смелости и рискованности. Но, как говорится, недолго музыка играла. Первой о подлоге заговорила сестра актрисы Кристины Асмус Карина. Она – мастер спорта международного класса по спортивной гимнастике и каскадёр.

– Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама… И у нас, каскадёров, вопрос – ну как так?! Это неправда, – посетовала Карина Асмус. – Прыжок лично выполняла крутейшая актриса Света Токарская-Пасхина…

Сестру Кристины Асмус задевает то, что артисты часто говорят, что сами выполняют сложные трюки и тем самым обесценивают профессию каскадёров.

– Мы искренно не понимаем, почему вы стесняетесь говорить о нашей профессии? – задаётся вопросом Асмус-младшая. – Ведь каскадёры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре!
Фото: Instagram: @gagara1987

Карину тут же поддержали множество интернет-пользователей. Они устроили своеобразный флешмоб в сети, посвящённый разоблачению Гагариной. А именно – начали публиковать кадры со съёмок у себя на страничках в знак доказательства вранья артистки. В конце концов, Полине ничего не оставалось, признаться, что трюк все же осуществила дублёрша. Гагарина в игривой манере попыталась перевести все в безобидную шутку.

– Дабы закрыть эту тему и не обесценивать ничей труд, что никогда не являлось моими правилами, я хочу поблагодарить Свету Токарскую, которая исполняла трюк и всю команду каскадёров, которые постоянно присутствовали на площадке и призвать всех относиться к этой жизни с больше иронией и юмором, – произнесла с улыбкой 34-летняя Гагарина на своей страничке в соцсети.
Фото: Instagram: @karina__asmus
Карина Асмус

Стоит отметить, что сестра Кристины Асмус права в том, что Гагарина – далеко не единственная из артистов, кто решил умолчать о работе каскадёров на площадке. Этим не брезгуют даже голливудские звёзды.

– Есть некоторые актёры-экстремалы, но это, как правило, мужчины, которые действительно выполняют на площадке какие-то трюки, но не сложные, – рассказал нам каскадёр, член Всемирной Академии Трюка (США) и Президент Федерации экстремальных видов спорта, Игорь Панин. – Хотя, были случаи, когда артисты даже, прыгая с тумбочки или стола, ломали ноги. Поэтому часто, когда актёр даже готов сделать трюк, режиссёр ему не разрешает.

Кто бы что ни говорил про Тома Круза, который, согласно легенде, сам лезет на скалу или самолёт, это абсурд! Я никогда не поверю, что артист, у которого съёмочный день стоит примерно два миллиона долларов, будет выполнять смертельно опасный трюк. Какая бы там страховка ни была, его просто может сдуть потоком воздуха и бить о фюзеляж самолёта. Когда снимаются боевики, продюсеру просто выгодно создать красивую ауру и сказать, что актёр все делал сам.

Игорь Панин сразу понял, что и Полина Гагарина в своём клипе ни выпрыгивала из машины.

– Она – звезда, у неё другая функция, – продолжает наш собеседник. – Если с ней что-то случится, это будет огромная проблема. Бог с ним, с клипом, но кто же петь тогда будет?! Продюсеры в таком случае потеряют большие деньги. Поэтому они, как правило, и не разрешают артистам выполнять трюки на съёмках.

В нашей школе каскадёров также есть красивые каскадёрши, похожие на Полину и на других известных певиц. А что касается степени сложности выполненного в клипе трюка, я вам скажу, что каждый трюк опасен. Бывает так, что в спортивных школах люди, выполняя простые кувырки, ломают шею и никакая скорая не успевает. Хотя, казалось бы, молодые кости… Каждый трюк – это тренировки, тренировки и ещё раз тренировки!

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