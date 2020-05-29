"Том Круз тоже врёт, что сам выполняет трюки!" Каскадёр прокомментировал скандальный клип Полины Гагариной

Стоит отметить, что сестра Кристины Асмус права в том, что Гагарина – далеко не единственная из артистов, кто решил умолчать о работе каскадёров на площадке. Этим не брезгуют даже голливудские звёзды.

– Есть некоторые актёры-экстремалы, но это, как правило, мужчины, которые действительно выполняют на площадке какие-то трюки, но не сложные, – рассказал нам каскадёр, член Всемирной Академии Трюка (США) и Президент Федерации экстремальных видов спорта, Игорь Панин. – Хотя, были случаи, когда артисты даже, прыгая с тумбочки или стола, ломали ноги. Поэтому часто, когда актёр даже готов сделать трюк, режиссёр ему не разрешает.

Кто бы что ни говорил про Тома Круза, который, согласно легенде, сам лезет на скалу или самолёт, это абсурд! Я никогда не поверю, что артист, у которого съёмочный день стоит примерно два миллиона долларов, будет выполнять смертельно опасный трюк. Какая бы там страховка ни была, его просто может сдуть потоком воздуха и бить о фюзеляж самолёта. Когда снимаются боевики, продюсеру просто выгодно создать красивую ауру и сказать, что актёр все делал сам.

Игорь Панин сразу понял, что и Полина Гагарина в своём клипе ни выпрыгивала из машины.

– Она – звезда, у неё другая функция, – продолжает наш собеседник. – Если с ней что-то случится, это будет огромная проблема. Бог с ним, с клипом, но кто же петь тогда будет?! Продюсеры в таком случае потеряют большие деньги. Поэтому они, как правило, и не разрешают артистам выполнять трюки на съёмках.

В нашей школе каскадёров также есть красивые каскадёрши, похожие на Полину и на других известных певиц. А что касается степени сложности выполненного в клипе трюка, я вам скажу, что каждый трюк опасен. Бывает так, что в спортивных школах люди, выполняя простые кувырки, ломают шею и никакая скорая не успевает. Хотя, казалось бы, молодые кости… Каждый трюк – это тренировки, тренировки и ещё раз тренировки!