Татьяна Буланова впервые подробно рассказала о своем новом возлюбленном

Известная российская певица Татьяна Буланова – обладательница уникального «плачущего» голоса, который вызывает целую череду эмоций. Как бы там ни было, но ее творчество неизменно ассоциируется у огромного числа женщин с неразделенной или несчастливой любовью, одиночеством и расставаниями. Именно по этой причине композиции в исполнении Булановой превратились в непременный атрибут грустных женских «посиделок».

Между тем сама 52-летняя артистка живет довольно насыщенной личной жизнью, а недавно, и вовсе, появились первые слухи о том, что Татьяна Ивановна завела бурный роман с молодым избранником. И эти слухи оказались правдой.

Во время интервью ютуб-каналу «Алена Блин» артистка откровенно рассказала о своем возлюбленном. Оказалось, что разница в возрасте с ухажером у Булановой 19 лет, а сам мужчина в прошлом занимался спортом. Причем, как признается исполнительница, сама она раньше выступала против отношений cо столь существенной разницей в возрасте, но, оказавшись в похожей ситуации, считает, что любви все возрасты покорны.

«Он на 19 лет моложе меня, сам он в прошлом спортсмен. Познакомила нас подруга, коллега, за что ей огромное спасибо.

Честно признаюсь, раньше я считала, что если мужчина настолько младше женщины, то что-то не то. У меня одна знакомая – умная и достаточно влиятельная женщина, у которой в отношениях приблизительно такая же разница в возрасте. Я ей постоянно говорила: зачем тебе это надо?

Потом я сама оказалась в аналогичной ситуации. Сейчас я могу сказать, что это, как оказалось, полная ерунда. Можно быть младше, можно быть старше – если человек нормальный, если он правильно и хорошо воспитан, а также видел пример своих счастливых родителей, если он хорошо относится к женщине, то совсем неважно, сколько ему лет. При знакомстве с ним я сразу подумала, что это – не моя история.

Но он так по-мужски все сделал, что отказывать впоследствии даже не хотелось. Он занимается предпринимательством, работает в сфере общепита.

В этом смысле он молодец», - рассказала Татьяна Буланова.