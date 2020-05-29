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"Поднажмем на максимум": Глюкоза без лифчика попрощалась с летом

А также поторопила поклонников успеть сделать все, что было задумано на этот период

Среди россиян есть немало тех, кто с приближением последних дней лета не упускает возможности напомнить своим соотечественникам, друзьям и близким о том, что самый долгожданный период в году подходит к концу. Причем, нередко подобные заявления сопровождаются разнообразными каламбурами о «пролетевшем лете», не забывают шутники и о скором наступлении 3-го сентября сквозь призму творчества Михаила Шуфутинского.

В их число, похоже, входит и известная российская певица Наталья Ионова, хорошо знакомая широкой публике под сценическим псевдонимом Глюкоза. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка решила оригинально напомнить поклонникам о том, что заканчивается последняя неделя лета, а потому поторопила их успеть сделать все, что было задумано на этот период.

В связи с этим знаменитость опубликовала на своей страничке пару ярких фото, на которых позирует с выразительным макияжем на лице и в голубом монокини.

«Родные, неделя! Ровно неделя осталась до конца лета. Вы все успели из задуманного за эти 90 дней? Если нет, то поднажмем на максимум. Лето 2021 возврату и обмену не подлежит», - гласит ироничная подпись артистки к этой публикации.

Фото: instagram.com
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