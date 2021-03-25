Лера Кудрявцева призналась Игорю Крутому в любви

Казалось бы, совсем недавно российские СМИ вовсю трубили об открытии в Сочи фестиваля «Новая Волна», а многочисленные издания пестрили заголовками о прибытии в южную столицу страны огромного числа самых колоритных знаменитостей.

Стоило широкой общественности войти во вкус, получая яркие новости с полей одного из ключевых музыкальных мероприятий этого лета, как он подошел к концу. Причем, многие звезды прощаются с Сочи и «Новой Волной».

Одной из тех, кто сумел удивить, оказалась актриса и телеведущая Лера Кудрявцева, которая в своем прощальном посте успела даже признаться в любви маэстро Игорю Крутому – безусловно, одной из ключевых фигур мероприятия.

По случаю закрытия «Новой Волны» знаменитость опубликовала на своей страничке снимок, на котором позирует в обнимку с композитором Игорем Крутым, сопроводив свой пост эмоциональной подписью.

«Сегодня закрытие «Новой Волны». Спасибо, Игорь Крутой, в очередной раз за этот праздник музыки. Люблю вас. Ну, вы об этом и так знаете», - пишет Кудрявцева.