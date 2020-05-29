"Копия Гарик": Кристина Асмус показала подросшую дочь от Харламова

В конце минувшего года общественность узнала о неожиданном разводе комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус. Еще большее удивление общественности разлад в отношениях звездных родителей вызвал тот факт, что они в тот момент воспитывали маленькую дочь Анастасию.

С тех пор прошло уже около 10 месяцев и поклонники постепенно свыклись с мыслью о том, что Харламов и Асмус не вместе. Нашелся и повод для радости, когда стало известно, что знаменитости сохранили хорошие отношения ради дочери, а потому стараются равномерно распределять обязанности по ее воспитанию.

А совсем недавно Кристина Асмус опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram серию снимков с участием подросшей дочери от популярного комика, восхитив поклонников.

«Через неделю в школу», - посетовала артистка в подписи к этому посту.

Между тем, огромное количество пользователей в комментариях принялись оставлять позитивные сообщения, отмечая, как быстро растет дочь артистов, какой красавицей она стала. Причем, чаще всего поклонники отмечают, что маленькая Анастасия с годами становится все больше похожей на папу.

«Кристина, ты не обижайся, но дочка - копия папы, с каждым годом она больше на папу становится похожа», «Красивая, похожа на маленького Гарика», «Копия Гарик. Красотка», «Тут прям копия Гарик», «Харламов тетради купил?» - пишут пользователи.