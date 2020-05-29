"Фото с косяками": Алла Михеева призналась, что не умеет "фотошопить"

В последнее время пользователи социальных сетей не упускают возможности раскритиковать отечественных звезд из-за чрезмерной любви к обработке фотографий перед их публикацией.

В целом, эта тенденция вполне понятна. Многие знаменитости хотят выглядеть лучше, чем есть на самом деле, хотя бы на снимках в Instagram, но тем из них, кого подписчики «поймали за руку», впоследствии не позавидуешь. Критика в их адрес будет литься тоннами.

Впрочем, этого точно не скажешь об актрисе и телеведущей Алле Михеевой. По ее словам, пользоваться программами для обработки фото она не умеет, а потому публикует снимки, как есть. По крайней мере, это точно касается последней публикации знаменитости, к которой она прикрепила снимок из отпуска, позируя на корме яхты в ярком желтом купальнике и белой рубашке. По словам Михеевой, к этой фотографии она не применяла никаких фильтров и других механизмов обработки.

«Я отдаю дань всем, кто умеет «фотошопить» фотографии. Но я не умею. Поэтому ловите фото с косяками. Но я старалась» - гласит ироничная подпись артистки к этой публикации.