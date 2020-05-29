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"Чудесные животные": Мария Горбань познакомила новорожденного сына с жирафами

На страничке артистки в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой она прикрепила сразу несколько снимков, сделанных во время семейного похода в зоопарк

Фото: instagram.com

Известная российская актриса Мария Горбань всего три недели тому назад родила сына. С тех пор поклонники с удовольствием наблюдают за тем, как актриса проводит первые дни в компании новорожденного. Немало обсуждений, к слову, вызвало и оригинальное имя, которое родители выбрали мальчику, поскольку они решили назвать его Ниланом.

Примечательно, что рожала Мария Горбань в США, что в последнее время уже стало нормой для многих российских знаменитостей. И, похоже, что первые месяцы своей жизни они с ребенком также планируют провести за океаном, причем, ритм жизни в американском Майами для них оказался весьма насыщенным. К примеру, недавно стало известно, что Горбань уже сводила малыша в местный зоопарк, познакомив его с жирафами.

На страничке артистки в социальной сети Instagram появилась публикация, к которой она прикрепила сразу несколько снимков, сделанных во время семейного похода в зоопарк. «Miami Zoo», - гласит тег, прикрепленный знаменитостью к этому фото. Поклонники отреагировали на публикацию положительно.

«Какая прелесть», «С первых же дней кормить жирафа», «Какие чудесные животные», - пишут они в немногочисленных комментариях.

Фото: instagram.com
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