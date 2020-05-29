"Безработица, алкоголь и депрессия довели до суицида?" Друзья рассказали о последних днях жизни экстрасенса Дардо Кусто.
Мужчина был найдём мёртвым в одном из московских хостелов
24 августа в небольшом хостеле на востоке столицы было обнаружено тело известного экстрасенса, эксперта «Пусть говорят» и других телешоу, Дардо Кусто. Накануне соседи услышали шум, доносившийся из его комнаты и вызвали полицию. Однако, было уже поздно…Почему Кусто ушел из жизни и какие события предвещали трагедию, Sobesednik.ru выяснил у его друзей.
Когда стражи правопорядка вскрыли помещение, шаман уже был мертв, а на стене обнаружили кровавую надпись: «Я все равно буду жить». Следов насильственной смерти не было, поэтому по предварительным данным, Кусто совершил суицид. - Конечно, мы все были в шоке, когда узнали, что случилось, но не сказать, что такой исход Дардо был совсем уж непредсказуем, - говорит подруга экстрасенса, ведьма Алена Полынь. – Кусто был очень одиноким и несчастным человеком. Мало кто помнит, но он начинал карьеру как двойник Виктора Цоя. По словам Алены, Кусто занялся оккультизмом ради того, чтобы быстро стать богатым и знаменитым.
-Начал ходить по эзотерическим шоу, а затем объявил себя шаманом, - продолжает наша собеседница. - Это сработало: лицо Дардо замелькало на экране. Но его биография вскрылась, все поняли, что он никакой не шаман и выгнали отовсюду. Телеканал ТВ-3, где он работал в проекте «Человек-невидимка», снимал ему квартиру, но после разоблачения Дардо лишился жилья, работы и заработка.
Алена уверяет, что сложности просто сломали ее друга. - Он начал пить, употреблять запрещенные вещества, - вздыхает Полынь. – Но больше всего Дардо беспокоило то, что у него не складывалась личная жизнь, и он был вообще был никому не нужен. К тому же, разочаровывался в той профессии которую выбрал, и даже пытался сменить вид деятельности - стать коучем-психологом. Перед гибелью он был то в приподнятом настроении, то наоборот, уходил в депрессию. Он конечно обманывал, что у него все хорошо, но при этом понимал, что его звезда угасает, и при этом рьяно хотел жить.
«Перед смертью он общался с подозрительными личностями!»
Приятель Кусто не верит, что экстрасенс покончил с собой.
Психолог и шоумен Илья Саглиани много раз пересекался с Дардо Кусто на съемках. По его словам, сначала никакой мрачности в поведении экстрасенса не прослеживалось.
- Он был достаточно открытым человеком, легко влюблял в себя людей, - говорит Игорь. – На съемках он устраивал вокруг себя праздник. Мы с ним начали общаться с самых первых дней знакомства. Сетовал он лишь на то, что канал ТВ-3 с ним поступил несправедливо, так как в один момент его убрали с радаров. На самом деле, продюсеров понять можно. Дардо часто «включал звезду» и говорил, что именно он делает рейтинги, а не кто-то другой. Но при этом Кусто опаздывал на съемки, мог вообще не выйти на смену.
По словам нашего собеседника, экстрасенс часто звонил ему в нетрезвом состоянии, и они часами разговаривали.
- Он рассказывал о своем детстве и семье – как они жили в стесненных условиях под Оренбургом, - вздыхает шоумен. – Также вспоминал, как уже во взрослом возрасте ему приходилось работать в шоу двойников, он исполнял под фонограмму песни Виктора Цоя и зарабатывал по сто долларов за корпоратив. А однажды пьяные заказчики сломали ему челюсть, после чего Дардо покинул шоу двойников. Игорь подтвердил нам, что в последние годы психологически Кусто находился в плачевном состоянии. Однако, несмотря на это, шоумен мало верит в версию самоубийства.
- Он перешел на сторону тьмы, - сетует Саглиани. – После вечеринок его грузили в такси в полном неадеквате. Я много раз ему предлагал помощь, но он отказывался. Почему я не верю в версию самоубийства? Да потому что в последнее время он общался с подозрительными личностями. Знаю, что в Москве учится его племянник и якобы именно он приехал в злополучное место, где произошла трагедия. Надеюсь, сейчас Дардо по-настоящему хорошо, и он наконец-то обрел тот покой, которого ему так не хватало в этом мире!
Теги: #Дардо Кусто, #экстрасенсы, #происшествия, #Шоу-бизнес, #новости шоу-бизнеса
Рубрика: Шоу-бизнес