"Безработица, алкоголь и депрессия довели до суицида?" Друзья рассказали о последних днях жизни экстрасенса Дардо Кусто.

24 августа в небольшом хостеле на востоке столицы было обнаружено тело известного экстрасенса, эксперта «Пусть говорят» и других телешоу, Дардо Кусто. Накануне соседи услышали шум, доносившийся из его комнаты и вызвали полицию. Однако, было уже поздно…Почему Кусто ушел из жизни и какие события предвещали трагедию, Sobesednik.ru выяснил у его друзей.

Когда стражи правопорядка вскрыли помещение, шаман уже был мертв, а на стене обнаружили кровавую надпись: «Я все равно буду жить». Следов насильственной смерти не было, поэтому по предварительным данным, Кусто совершил суицид. - Конечно, мы все были в шоке, когда узнали, что случилось, но не сказать, что такой исход Дардо был совсем уж непредсказуем, - говорит подруга экстрасенса, ведьма Алена Полынь. – Кусто был очень одиноким и несчастным человеком. Мало кто помнит, но он начинал карьеру как двойник Виктора Цоя. По словам Алены, Кусто занялся оккультизмом ради того, чтобы быстро стать богатым и знаменитым.

-Начал ходить по эзотерическим шоу, а затем объявил себя шаманом, - продолжает наша собеседница. - Это сработало: лицо Дардо замелькало на экране. Но его биография вскрылась, все поняли, что он никакой не шаман и выгнали отовсюду. Телеканал ТВ-3, где он работал в проекте «Человек-невидимка», снимал ему квартиру, но после разоблачения Дардо лишился жилья, работы и заработка.

Алена уверяет, что сложности просто сломали ее друга. - Он начал пить, употреблять запрещенные вещества, - вздыхает Полынь. – Но больше всего Дардо беспокоило то, что у него не складывалась личная жизнь, и он был вообще был никому не нужен. К тому же, разочаровывался в той профессии которую выбрал, и даже пытался сменить вид деятельности - стать коучем-психологом. Перед гибелью он был то в приподнятом настроении, то наоборот, уходил в депрессию. Он конечно обманывал, что у него все хорошо, но при этом понимал, что его звезда угасает, и при этом рьяно хотел жить.