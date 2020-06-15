"Вокруг одни дебилы": Лолита - откровенно о женихах дочери

Лолита Милявская прилетела на "Новую волну". Певица выступит на церемонии закрытия конкурса, которая пройдет сегодня в олимпийском Сочи. За кулисами звезда выглядела весьма посвежевшей. Оказалось, недавно вернулась из Болгарии, где наконец-то встретилась с дочкой.

- Мы классно провели время, - рассказывает звезда. – Я действительно почти два года не видела своего ребенка, свою маму, ее мужа, собаку… Из-за пандемии границы были закрыты, мы не могли никуда вместе вылететь. А в Болгарии все время были вместе. Я находилась постоянно в семье, и это было здорово!

Дочь Ева Лолиту радует. Девушка перешла на четвертый курс института.

- Учится она блестяще, - говорит Лолита. – У нее всего одна четверка, из-за которой очень переживает. Я ее пытаюсь успокоить. Говорю: «Да если бы я так училась!» Стараюсь внушить ей, что диплом – не главное. Если бы я дальше не пахала по жизни, то никакой диплом бы мне не помог.

А вот о мальчиках дочь Милявской пока не думает. И знаменитую маму это обстоятельство очень радует.

- Женихов у Евы нет, потому что сейчас пандемия, - продолжает звезда. – Мне это нравится. Я ей говорю: «Мамины походы в ЗАГС ты всегда можешь осуществить». Ева тоже по этому поводу не переживает. Я у нее как-то спросила, как на личном фронте. Дочь мне ответила: «Вокруг одни дебилы!»/ И я ее, кстати, в этом поддерживаю. Евы нет в соцсетях, но она много занимается на компьютере. Кстати, все мои друзья жалуются, что их дети сидят без конца в компьютерах. Мол, мы в вашем возрасте тусили, зажигали, напивались даже, а вы все никак… Я к этому отношусь проще. Я, например, все наверстала в сорок лет. Зажигала по клубам так, что вся Москва до сих пор вспоминает. И Ева успеет в клубах потусить, когда ей этого самой захочется.